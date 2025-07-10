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NIKAD VEĆA

Brojna delegacija iz Crne Gore stiže u Potočare: Predvode je Milatović i Ibrahimović

Delegaciju crnogorske Skupštine činit će petero poslanika, na čelu sa potpredsjednikom iz redova Bošnjačke stranke Mirsadom Nurkovićem

Jakov Milatović. predsjednik.me

S. S.

10.7.2025

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović prisustvovat će sutrašnjem obilježavanju tridesetogodišnjice genocida u Srebrenici.

Delegaciju Vlade Crne Gore predvodi ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović. Delegaciju će činiti brojni ministri i ministarke, te državni sekretari.

Tako će, pored Ibrahimovića, komemoraciji u Potočarima prisustvovati ministarka rada i socijalnog dijaloga Naida Nišić, ministarka javnih radova Majda Adžović, ministar energetike i rudarstva Admir Šahmanović, ministar javne uprave Maraš Dukaj, ministar socijalnog staranja, demografije i brige o porodici Damir Gutić, ministar za ljudska i manjinska prava Fatmir Đeka, ministar dijaspore Mirsad Azemović i ministar bez portfelja zadužen za odnose sa Skupštinom Milutin Butorović.

Premijer Milojko Spajić, kako je saopćeno iz Vlade, ni ove godine neće doći u Potočare, zbog najavljenog učešća na konferenciji o obnovi Ukrajine koja se održava 10. i 11. jula.

Delegaciju crnogorske Skupštine činit će petero poslanika, na čelu sa potpredsjednikom iz redova Bošnjačke stranke Mirsadom Nurkovićem. Centralna komemoracija i ove godine bit će održana u Podgorici, u spomen parku civilnim žrtvama na Pobrežju.

# GENOCID U SREBRENICI
# ERVIN IBRAHIMOVIĆ
# JAKOV MILATOVIĆ
# POTOČARI
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