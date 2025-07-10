Brojna delegacija iz Crne Gore stiže u Potočare: Predvode je Milatović i Ibrahimović

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović prisustvovat će sutrašnjem obilježavanju tridesetogodišnjice genocida u Srebrenici.

Delegaciju Vlade Crne Gore predvodi ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović. Delegaciju će činiti brojni ministri i ministarke, te državni sekretari.

Tako će, pored Ibrahimovića, komemoraciji u Potočarima prisustvovati ministarka rada i socijalnog dijaloga Naida Nišić, ministarka javnih radova Majda Adžović, ministar energetike i rudarstva Admir Šahmanović, ministar javne uprave Maraš Dukaj, ministar socijalnog staranja, demografije i brige o porodici Damir Gutić, ministar za ljudska i manjinska prava Fatmir Đeka, ministar dijaspore Mirsad Azemović i ministar bez portfelja zadužen za odnose sa Skupštinom Milutin Butorović.

Premijer Milojko Spajić, kako je saopćeno iz Vlade, ni ove godine neće doći u Potočare, zbog najavljenog učešća na konferenciji o obnovi Ukrajine koja se održava 10. i 11. jula.

Delegaciju crnogorske Skupštine činit će petero poslanika, na čelu sa potpredsjednikom iz redova Bošnjačke stranke Mirsadom Nurkovićem. Centralna komemoracija i ove godine bit će održana u Podgorici, u spomen parku civilnim žrtvama na Pobrežju.