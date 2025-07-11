Đukanović povodom godišnjice Srebrenice: Srebrenička tragedija je duboka rana Evrope

Bivši predsjednik Crne Gore i lider DPS-a Milo Đukanović oglasio se na društvenim mrežama povodom obilježavanja 30. godišnjice genocida u Srebrenici.

- Navršilo se tri decenije od stravičnog zločina u Srebrenici koji je od strane najviše međunarodne sudske instance kvalifikovan kao genocid.

Pridružujem se svima koji obilježavaju Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici, uz duboki naklon žrtvama i iskreno saosjećanje sa njihovim porodicama. Isto tako i svima koji osuđuju negiranje genocida.

Zabrinjava neodlučnost naših društava da se tome suprotstave, kao i odsustvo političke volje da se sankcionišu vinovnici, i nespremnost za suočavanje sa prošlošću. Takvom ponašanju doprinosi i indolentnost međunarodne zajednice, prije svega Evropske unije, u odnosu na sve izraženije pojave negiranja zločina i na veličanje ratnih zločinaca.

Srebrenička tragedija nije samo bosanska, niti balkanska, nego je i duboka rana Evrope. Ignorisanje pravde i istine, i nepoštovanje međunarodnog prava nosi sa sobom realnu opasnost od ponavljanja tragičnih događanja 90-tih - poručio je Đukanović.



