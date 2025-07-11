U Beogradu obilježili genocid u Srebrenici, muškarac s Mladićevom slikom im dobacivao

Organizacija "Žene u crnom" održala je jučer na Trgu republike u Beogradu skup povodom 30. godišnjice genocida u Srebrenici pod nazivom "Nikada nećemo zaboraviti genocid u Srebrenici".

U sklopu skupa izvedena je i akcija "Srbijo, pogledaj se u ogledalo: vidjet ćeš Srebrenicu – 30 godina – 30 ogledala". Žene su nosile ogledala s crnim florom, a razvijeni su transparenti s porukama "Nikada nećemo zaboraviti genocid u Srebrenici", "Odgovornost" i "Solidarnost".

Na postolju spomenika knezu Mihailu stajali su aktivisti držeći brojeve 8372, podsjetnik na broj ubijenih u genocidu.

Muškarci vikali "Živjela Republika Srpska"

Nedaleko od skupa okupilo se troje protivnika koji su s megafona negirali da je u Srebrenici počinjen genocid, izvikivali "Živjela Republika Srpska" i čitali imena poginulih Srba. Jedan od muškaraca nosio je zastavu na kojoj je napisan datum proglašenja Republike Srpske. Na majci je imao sliku osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića.



