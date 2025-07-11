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ŽENE U CRNOM

U Beogradu obilježili genocid u Srebrenici, muškarac s Mladićevom slikom im dobacivao

Na postolju spomenika knezu Mihailu stajali su aktivisti držeći brojeve 8372, podsjetnik na broj ubijenih u genocidu

Obilježavanje godišnjice genocida u Beogradu. F.S./ATAImage/PIXSELL

D. H.

11.7.2025

Organizacija "Žene u crnom" održala je jučer na Trgu republike u Beogradu skup povodom 30. godišnjice genocida u Srebrenici pod nazivom "Nikada nećemo zaboraviti genocid u Srebrenici".

U sklopu skupa izvedena je i akcija "Srbijo, pogledaj se u ogledalo: vidjet ćeš Srebrenicu – 30 godina – 30 ogledala". Žene su nosile ogledala s crnim florom, a razvijeni su transparenti s porukama "Nikada nećemo zaboraviti genocid u Srebrenici", "Odgovornost" i "Solidarnost".

Na postolju spomenika knezu Mihailu stajali su aktivisti držeći brojeve 8372, podsjetnik na broj ubijenih u genocidu.

Muškarci vikali "Živjela Republika Srpska"

Nedaleko od skupa okupilo se troje protivnika koji su s megafona negirali da je u Srebrenici počinjen genocid, izvikivali "Živjela Republika Srpska" i čitali imena poginulih Srba. Jedan od muškaraca nosio je zastavu na kojoj je napisan datum proglašenja Republike Srpske. Na majci je imao sliku osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića.


Obilježavanje godišnjice genocida. Pixsell

Tog dana su bosanski Srbi, uz podršku tadašnjih vlasti u Srbiji, jednostrano proglasili "Srpsku Republiku Bosnu i Hercegovinu", što je kasnije preimenovano u Republiku Srpsku. Taj čin bio je uvod u rat u BiH, a datum se danas obilježava kao Dan Republike Srpske, unatoč tome što je Ustavni sud BiH taj praznik proglasio neustavnim.

Aktivisti traže da Srbija prizna genocid

"Žene u crnom" ponovno su pozvale vlasti Srbije da priznaju genocid u Srebrenici. Zatražile su da predsjednik države i ostali dužnosnici prestanu s negiranjem genocida i drugih ratnih zločina u Bosni i Hercegovini te da se poricanje takvih zločina zakonski okarakterizira kao kazneno djelo.

Osim toga, zahtijevaju da se 11. srpnja proglasi Danom sjećanja na genocid u Srebrenici i da se uklone murali koji slave Ratka Mladića.

# GODIŠNJICA GENOCIDA U SREBRENICI
# BEOGRAD
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