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VLADA CRNE GORE

Maida Gorčević o Srebrenici: Naša dužnost je da se suočimo s istinom

Ona je dodala da današnji dan nije samo dan pijeteta

Maida Gorčević u Podgorici. RTCG

FENA

11.7.2025

U povodu 30. godišnjice genocida u Srebrenici i Međunarodnog dana sjećanja na žrtve, uime Vlade Crne Gore, ministrica evropskih poslova Maida Gorčević, s delegacijom je položila danas cvijeće u Spomen-parku civilnim žrtvama na Pobrežju u Podgorici.

Ministrica Gorčević je poručila da je trideset godina nakon genocida u Srebrenici, naša dužnost ne samo da pamtimo, već da se suočimo s istinom, koliko god ona bila bolna.

- Danas, uime svih građanki i građana Crne Gore, obavezujemo se da ćemo čuvati sjećanje na žrtve, da nećemo dozvoliti relativizaciju zločina, i da ćemo učiti generacije koje dolaze da se takav zločin više nikada i nikome ne ponovi - poručila je Gorčević.

Ona je dodala da današnji dan nije samo dan pijeteta.

- Ovo je dan našeg zajedničkog moralnog ispita – i kao ljudi, i kao države. Da bi se istinski osigurala budućnost bez mržnje, moramo ostati postojani u borbi za istinu i dostojanstvo svake nevine žrtve - kazala je Gorčević, prenosi portal RTV Crne Gore.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 11. juli Međunarodnim danom razmišljanja i sjećanja na genocid u Srebrenici 1995. godine.

# MAIDA GORČEVIĆ
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