Policija potvrdila, pronađeno je tijelo dječaka (9) koji je nestao u Dravi

Obavljenom identifikacijom tijela pronađenog u četvrtak u Dravi u blizini mjesta Nard potvrđeno da se radi o djetetu za kojim se tragalo, nakon što je u ponedjeljak nestalo u rijeci kod Belišća, izvijestila je u petak osječko-baranjska Policijska uprava, prenosi Index.hr.

Tijelo devetogodišnjeg dječaka pronađeno četvrtak, na nepristupačnom terenu, na 45. kilometru Drave kod Narda, nekoliko kilometara od mjesta gdje je u ponedjeljak nestao, kupajući se majkom u rijeci kod Belišća.

Dječak je nestao u ponedjeljak navečer, tokom kupanja s 31-godišnjom majkom i 6-godišnjim bratom na neuređenom kupalištu rijeke Drave kod Belišća.

Nakon što ih je riječna struja povukla u korito rijeke počeli su se utapati, ali je 46-godišnjak izvukao majku i 6-godišnje dijete, dok je 9-godišnjak nestao ispod površine vode.

Uz policiju i vatrogasce u višednevnoj potrazi su sudjelovali pripadnici osječke stanice HGSS-a s čamcima i termovizijskim dronom, pripadnici Državne intervencijske postroje Civilne zaštite te ronioci specijalne policije.