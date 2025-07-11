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NESRETAN ISHOD

Policija potvrdila, pronađeno je tijelo dječaka (9) koji je nestao u Dravi

Tijelo devetogodišnjaka pronađeno je u četvrtak, na nepristupačnom terenu, na 45. kilometru Drave kod Narda, nekoliko kilometara od mjesta nestanka

Pronađeno je tijelo dječaka koji je nestao u Dravi. PIXSELL

A. H. K.

11.7.2025

Obavljenom identifikacijom tijela pronađenog u četvrtak u Dravi u blizini mjesta Nard potvrđeno da se radi o djetetu za kojim se tragalo, nakon što je u ponedjeljak nestalo u rijeci kod Belišća, izvijestila je u petak osječko-baranjska Policijska uprava, prenosi Index.hr

Tijelo devetogodišnjeg dječaka pronađeno četvrtak, na nepristupačnom terenu, na 45. kilometru Drave kod Narda, nekoliko kilometara od mjesta gdje je u ponedjeljak nestao, kupajući se majkom u rijeci kod Belišća.

Dječak je nestao u ponedjeljak navečer, tokom kupanja s 31-godišnjom majkom i 6-godišnjim bratom na neuređenom kupalištu rijeke Drave kod Belišća.

Nakon što ih je riječna struja povukla u korito rijeke počeli su se utapati, ali je 46-godišnjak izvukao majku i 6-godišnje dijete, dok je 9-godišnjak nestao ispod površine vode.

Uz policiju i vatrogasce u višednevnoj potrazi su sudjelovali pripadnici osječke stanice HGSS-a s čamcima i termovizijskim dronom, pripadnici Državne intervencijske postroje Civilne zaštite te ronioci specijalne policije.

# HRVATSKA
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