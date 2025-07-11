Vučić: Ne postoji opravdanje za Srebrenicu, ponosan sam što u Srbiji ne postoji antiislamski stav

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je na Informer televiziji, a riječi je bilo i o genocidu u Srebrenici. Nije niti jednom spomenuo riječ genocid, ali je izrazio pijetet žrtvama.

– Želim da još jedanput izrazim saučešće porodicama stradalih Bošnjaka, ne postoji opravdanje za tako nešto, nadam se da se tako nešto nikada neće ponoviti – rekao je Vučić.

Poručio je da svi drugi mnogo više poštuju žrtve od Srba.

- S Dodikom i ljudima iz Republike Srpske donio sam odluku da zajednički obilježavamo sve događaje iz naše istorije kako bismo promijenili odnos prema kulturi sjećanja, da upoznamo naš narod, da znaju šta se događalo. Danas više od 60 posto srednjoškolaca ne zna šta je Jasenovac i šta se tamo događalo. Ono što me brine jeste to da mnogi u regionu svaku priliku koriste za dodatni napad na Srbiju kako bi izdejstvovali da Srbija bude poslušna, slaba. Teško je Srbiji da se izbori kada imate iz Prištine, Podgorice, Zagreba, Ljubljane isti glas – i gotovo uvijek je protiv nas. To je uvijek inicirano voljom velikih sila, to nije od juče - kazao je Vučić.

Dodaje da za srpske žrtve niko nikada neće da čuje.

- Toliko ostrašćene mržnje 30 godina kasnije nisam očekivao. Vidim mržnju, pogrdne nazive. Oni su sada naučili da je svaki Srbin koji neće da pogne glavu – četnik. Svake godine vidite da sebi daju za oktavu više prava da gaze po srpskom narodu, i svake godine se to podiže. Obratite pažnju koliko ste mržnje morali da prospete – došli su na Tompsonov koncert zbog promocije ustaštva. Mi smo izračunali da je bilo do 280.000 posjetilaca. Vidjeli ste kulminaciju hrvatskog šovinizma, na koji svi ćute. Kada pogledate nivo šovinizma u Prištini, on je dostigao vrhunac – teško da može biti na većem nivou. Vrlo su snažne antisrpske emocije u dijelu regiona, ali ih nema u Rumuniji, Mađarskoj, Grčkoj, Kipru.

Ponosan sam što u Srbiji ne postoji antiislamski, antijevrejski stav. Naše srce, naša duša je mnogo veća – ne mrzimo nikoga. Ja neću da Bošnjake i Muslimane nazivamo pogrdnim imenima. Ja želim da živim u normalnoj zemlji u kojoj ćemo da vodimo računa o svojim interesima. Ko dođe poslije mene – ili će ga prihvatiti i hvaliti, i to će biti znak da je odustao od srpskog interesa, ili će morati da prolazi kroz pokušaj obojene revolucije kao mi. To je borba za normalnost - zaključio je Vučić.