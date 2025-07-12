Prva noć festivala u Splitu završila s više od stotinu privedenih zbog droge

Prva večer festivala Ultra Europe u Splitu, održana u petak u Parku mladeži, završila je s ukupno 119 privedenih osoba, većinom zbog posjedovanja i zloupotrebe droge. Među njima je 76 stranih i 43 domaća državljana, a policija je izrekla novčane kazne u iznosu od gotovo 50 hiljada eura.

Prema podacima splitske policije, protiv troje privedenih podnesene su krivične prijave – svi su hrvatski državljani. Dvoje je zadržano u pritvoru, dok će treći biti procesuiran redovnim putem.

- Za razliku od prethodnih godina, ove noći nismo zabilježili nijednu drsku krađu niti imovinsko-pravno krivično djelo. Policija je djelovala preventivno i proaktivno, a čini se da su oni koji su prethodnih godina bili uhapšeni sada shvatili s kim imaju posla - izjavio je Paško Ugrina iz splitske policije.

U službenom saopćenju policije navodi se da je 116 osoba privedeno zbog prekršaja iz Zakona o suzbijanju zloupotrebe droga. Uz to, tri osobe su kriminalistički obrađene zbog sumnje na počinjenje krivičnog djela "Neovlaštena proizvodnja i promet drogama".

Oko 19 sati policajci su zaustavili vozilo u kojem su se nalazili 22-godišnjak i 30-godišnjak, kod kojih je pronađeno 16 tableta roze boje nalik na ecstasy, te veći iznos novca. Obojica su uhapšeni, a istraga je u toku.

Završena je i kriminalistička obrada nad 28-godišnjakinjom, kod koje je pronađeno: 65 grama halucinogenih gljiva, 104,8 grama marihuane, 28,6 grama hašiša, 910 grama ulja kanabisa i jedan gram ketamina. Droga joj je oduzeta, a protiv nje će biti podnesena krivična prijava nadležnom Tužilaštvu u Splitu.