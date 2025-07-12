U Crnoj Gori investicije u 2024. teške 889,8 miliona eura

Kako prenose portali, ukupan priliv stranih investicija u Crnoj Gori veći je za 3,18 posto u odnosu na uporedni period. Priliv SDI u formi vlasničkih ulaganja iznosio je 569,27 miliona eura, što čini 63,98 posto ukupnog priliva. Od toga je u nekretnine uloženo 455,33 miliona eura, dok je u preduzeća i banke investirano 113,94 miliona eura.

Preliminarni podaci Centralne banke Crne Gore (CBCG) objavljeni nedavno pokazuju da je ukupan priliv Stranih direktnih investicija u toj zemlji (SDI), koje igraju ključnu ulogu u podsticanju ekonomskog rasta i razvoja, u prošloj godini iznosio 889,8 miliona eura, piše investitor.me. Također, neto priliv SDI, odnosno razlika između njihovog priliva i odliva, na kraju prošle godine iznosio je 489,94 miliona eura. A to je 12,99 posto više nego 2023. godine.

Crna Gora bilježi snažan rast stranih investicija od ulaska u NATO. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović nedavno je na marginama Samita NATO-a, razgovarao s predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom (Trump), ističući da “Crna Gora i SAD nastavljaju jačati prijateljske i savezničke odnose”, a kasnije je potcrtao da je odluka o povećanju izdvajanja za odbranu “investicija u našu budućnost”.

- Ovo je investicija u bezbjednost naših građana, u bezbjednost naših ekonomija - kazao je Milatović tokom samita NATO-a u Hagu.

Crna Gora je također od EU dobila dobre vijesti kada je ovu zemlju povjerenica za proširenje, Slovenka Marta Kos ocijenila dobrim primjerom u regionu.

Kos je govoreći nedavno o regionu rekla kako smatra da je do 2030. moguć ulazak nekoliko zemalja kandidatkinja, ističući Crnu Goru i Albaniju. O BiH je, međutim, govorila drugačije. Kos je tada istakla da “pokušavaju uvjeriti entitete u BiH da učine ono što je najbolje za cijelu zemlju”.

- Nažalost, neki političari rade protiv toga – istakla je nedavno Kos.