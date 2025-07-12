Picula o Thompsonovom koncertu: Dio Hrvatske odustaje od evropskih vrijednosti

Hrvatski zastupnik u Evropskom parlamentu Tonino Picula komentarisao je koncert kontroverznog pjevača Marka Perkovića Tompsona, koji je 6. jula održan pred oko 500.000 ljudi u Zagrebu, ističući da je „očito dio Hrvatske odustao od evropskih vrijednosti“.

Govoreći na okruglom stolu koji je u Zagrebu organizovao SDP, pod nazivom "Ko su nam prijatelji? Hrvatska u Evropskoj uniji, Zapadni Balkan i svijet u previranju", Picula je kazao da je otvoreno pitanje da li je to trajno stanje ili se radilo o "klanjanju zlatnom teletu velikih brojki na jednom javnom skupu", prenosi Večernji list.

- To tek treba provjeriti - rekao je Picula, uz ocjenu da je sve što se dogodilo u velikoj mjeri umanjilo proevropsku agendu hrvatske Vlade i premijera Andreja Plenkovića.

- Ne brine mene Marko Perković Tompson. Mene brine transformacija HDZ-a i Vlade pod HDZ-om - dodao je Picula.

Učesnik panela bio je i historičar Tvrtko Jakovina, koji je poručio da se na koncertu "moglo vidjeti ono što je mnogima privatno već bilo drago".

- Sad smo to samo dobili javno od svih - kazao je Jakovina.

Podsjećamo, u Zagrebu je protekle subote održan koncert Marka Perkovića Tompsona, tokom kojeg su i izvođač i publika više puta uzvikivali ustaški pozdrav "Za dom spremni".

Ekstremno desničarska ikonografija na događaju naišla je na brojne osude u evropskim medijima, ali i na relativno mlaku reakciju Evropske komisije.