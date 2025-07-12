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SPLIT

Užas u Hrvatskoj: Dvojac prijetio nožem djevojci, pa je silovao

U sobi su zajedno uzimali speed i marihuanu, a 36-godišnjak je žrtvu bez njenog pristanka dirao po intimnim dijelovima tijela

U sobi su zajedno uzimali speed i marihuanu. Platforma X

E. A.

12.7.2025

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu u optužnici je sudu predložilo produljenje istražnog zatvora protiv prvookrivljenika zbog postojanja opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu je nakon provedene istrage pred Županijskim sudom podiglo optužnicu protiv prvookrivljenog 32-godišnjaka zbog teškog kaznenog djela protiv spolne slobode i kaznenog djela omogućavanja trošenja droga. Drugookrivljeni 36-godišnjak optužen je zbog kaznenih djela omogućavanja trošenja i bludne radnje.

- Optužnicom se prvookrivljeniku stavlja na teret da je krajem aprila 2025. na području Splitsko-dalmatinske županije, uz upotrebu fizičke snage i uz prijetnju nožem, izvršio nad žrtvom spolni odnošaj i s njim izjednačenu spolnu radnju. Nabavio je drogu speed koju je dao na trošenje drugim osobama - kažu u DORH-u.

Drugookrivljeniku se stavlja na teret da je krajem aprila 2025. na području Splitsko-dalmatinske županije, prema dogovoru s prvookrivljenikom, u hotelsku sobu uveo prvookrivljenika i žrtvu.

U sobi su zajedno uzimali speed i marihuanu, a 36-godišnjak je žrtvu bez njenog pristanka dirao po intimnim dijelovima tijela. Županijsko državno odvjetništvo u Splitu u optužnici je sudu predložilo produljenje istražnog zatvora protiv prvookrivljenika zbog postojanja opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, prenosi hrvatski mediji.

# SUD
# HRVATSKA
# SPLIT
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