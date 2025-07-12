Generalni sekretar RCC-a razgovarao sa zamjenicom generalnog sekretara NATO-a

Generalni sekretar Vijeća za regionalnu saradnju (RCC) Amer Kapetanović sastao se sa zamjenicom generalnog sekretara NATO-a Radmilom Šekerinskom na marginama Dubrovačkog foruma, potvrđujući misiju RCC-a da promiče evropske i euroatlantske integracije kao put ka miru, sigurnosti i prosperitetu u jugoistočnoj Evropi.

Na sastanku je naglašena važnost snažne regionalne saradnje u osiguravanju dugoročne otpornosti, stabilnosti i sigurnosti zapadnog Balkana.

U fokusu diskusija bio je jačanje regionalne saradnje u rješavanju zajedničkih sigurnosnih izazova, od hibridnih prijetnji do pripravnosti za krizne situacije i institucionalne otpornosti.

Kapetanović je naglasio da RCC smatra da su sigurnost i stabilnost naše regije preduslovi za napredak.

- Nastavit ćemo raditi sa svim našim učesnicima, uključujući NATO, na podršci reformama, izgradnji povjerenja i osiguravanju da zapadni Balkan ostane usidren u svojoj evropskoj i euroatlantskoj budućnosti – kazao je Kapetanović.

On je tokom razgovora naveo podatke iz RCC-ovog SecuriMeter-a, regionalnog istraživanja percepcija javnosti o sigurnosnim izazovima.

- Ovi podaci pokazuju da građani vjeruju kako su EU i NATO i dalje među najpouzdanijim organizacijama u regiji – naglasio je Kapetanović.

Šekerinska je izrazila zahvalnost NATO-a za RCC-ov rad, ističući da je RCC ključan za izgradnju regionalne stabilnosti i poticanje bližih veza unutar jugoistočne Evrope, te sa euroatlantskim institucijama.

Ponovila je da je NATO i dalje opredijeljen za podršku tim aktivnostima i unapređenje zajedničkog cilja, odnosno sigurnog i otpornog zapadnog Balkana.

Kapetanović je najavio da će RCC biti domaćin najvećeg regionalnog sigurnosnog skupa u novembru, neformalno poznatog pod nazivom „Jumbo Security“, koji će okupiti donosioce odluka, stručnjake za sigurnost i partnere kako bi unaprijedili saradnju i otpornost u kritičnom trenutku za jugoistočnu Evropu, saopćeno je iz RCC-a.