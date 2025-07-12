Pokušali probiti blokadu: U automobilu se nalazio i državljanin Srbije

Vojna policija, u suradnji s Policijskom upravom ličko-senjskom, prekršajno je prijavila trojicu civila koji su 10. jula neovlašteno automobilom ušli u vojarnu "Josip Jović" u Udbini. Vozač vozila dodatno je kazneno prijavljen zbog prisile prema službenoj osobi.

Prema sopćenju Ministarstva odbrane (MORH), civilne osobe pokušale su zaobići blokadu na ulazu u vojni kompleks, a vozač je pritom odbio poslušati naredbu pripadnika Oružanih snaga.

– Vozač je, s ciljem zaobilaženja blokade, nastavio upravljati vozilom u smjeru vojne osobe, zbog čega je pripadnik Oružanih snaga zakoračio u stranu kako bi izbjegao nalet vozila, nakon čega se vozilo udaljilo iz vojarne – navodi MORH.

Kaznena i prekršajna prijava

Zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela prisile prema službenoj osobi, protiv vozača je podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Gospiću. Uz to, protiv sve trojice civila podneseni su obvezni prekršajni nalozi zbog kršenja odredbi Zakona o obrani.

Kriminalističko istraživanje provela je vojna policija u suradnji s ličko-senjskom policijom.

Državljanin Srbije

Prema neslužbenim informacijama, u vozilu su se nalazila dva hrvatska državljana i jedan državljanin Srbije koji nema važeće dokumente za boravak u Hrvatskoj. Vozilom je upravljao hrvatski državljanin poznat policiji od ranije. Kod svih uhićenih izmjerena je manja količina alkohola u krvi.