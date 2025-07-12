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PRINUDNO SLETIO

Drama na aerodromu u Dubrovniku: Avionu se zapalio motor

Pilot je, prema navodima italijanskih medija, prijavio problem tokom leta i aktivirao hitne procedure

Avion Airbus A320 kompanije Volotea. Platforma X

E. A.

12.7.2025

Avion Airbus A320 kompanije Volotea, koji je jutros poletio iz Dubrovnika prema Lionu (Lyonu), prinudno je sletio na aerodrom Sandro Pertini kod Torina zbog tehničkog kvara na motoru.

Pilot je, prema navodima italijanskih medija, prijavio problem tokom leta i aktivirao hitne procedure, nakon čega je avion sigurno sletio. Na pisti su ga dočekali vatrogasci i službe aerodroma.

Mediji navode da je došlo do zapaljenja jednog motora. Aerodrom je bio zatvoren za saobraćaj oko 50 minuta.

Putnici i članovi posade prošli su bez povreda, a preostali dio puta prema Lyonu nastavili su autobusima koje je osigurala aviokompanija. Iz Volotee su se izvinili putnicima i istaknuli da im je sigurnost na prvom mjestu.

# DUBROVNIK
# AVION
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