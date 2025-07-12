Mladić se utopio na Drinskoj regati: Nije mu bilo spasa uprkos reanimaciji

Radiša M. (32) iz mjesta Rogota kod Ljubovije tragično je nastradao danas tokom 25. jubilarnog izdanja Drinske regate.

Prema prvim informacijama, mladić je najvjerovatnije pao sa čamca koji se nalazio na začelju regate, nakon čega je nestao u vodi. Njegovo tijelo izvučeno je iz Drine, a odmah je prebačen u Ljuboviju, gdje su ljekari pokušali reanimaciju. U teškom stanju hitno je transportiran u Valjevo, ali uprkos svim naporima ljekarskih timova, preminuo je.

Nesreća se dogodila na teritoriji općine Bajina Bašta, a slučajem se bavi Više javno tužilaštvo u Užicu koje je pokrenulo istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog tragičnog događaja.