Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

GORSKI KOTAR

Tragičan ishod u Hrvatskoj: Unesrećeni planinar preminuo, službe za spašavanje nisu stigle na vrijeme

HGSS Stanica Rijeka zaprimila je u 13:10 sati dojavu o unesrećenoj osobi bez znakova života

HGSS je izrazio sućut obitelji i prijateljima. Facebook

E. A.

13.7.2025

HGSS Stanica Rijeka zaprimila je u 13:10 sati dojavu o unesrećenoj osobi bez znakova života na području između planinarskog doma na Hahliću i vrha Vidalj u Gorskom kotaru. Prijatelj unesrećenog pokušao je reanimaciju, no uprkos brzoj reakciji, spašavanje je završilo tragično. Dojava je HGSS-u stigla s 43 minute zakašnjenja, a helikopter Hrvatskog ratnog zrakoplovstva nije uspio locirati unesrećenog. Tijelo je predano nadležnim službama u 17:15 sati, a u akciji je sudjelovalo 13 spašavatelja HGSS-a s četiri vozila.

HGSS je izrazio sućut obitelji i prijateljima, ali i ponovo upozorio na ozbiljan problem – nedostatak organizirane helikopterske podrške u hitnim slučajevima. Podsjećaju kako su ranije imali odličnu suradnju s vojskom, ali da im više nisu dostupni ni helikopteri MUP-a.

Ministar obrane Ivan Anušić nedavno je najavio da će MORH u naredna tri mjeseca pružati podršku HGSS-u, no spašavatelji ističu da je sustavno rješenje i bolja koordinacija ključna, posebno u situacijama kada su ljudski životi u pitanju.
# PLANINARENJE
# HRVATSKA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.