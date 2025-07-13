Tragičan ishod u Hrvatskoj: Unesrećeni planinar preminuo, službe za spašavanje nisu stigle na vrijeme

HGSS Stanica Rijeka zaprimila je u 13:10 sati dojavu o unesrećenoj osobi bez znakova života na području između planinarskog doma na Hahliću i vrha Vidalj u Gorskom kotaru. Prijatelj unesrećenog pokušao je reanimaciju, no uprkos brzoj reakciji, spašavanje je završilo tragično. Dojava je HGSS-u stigla s 43 minute zakašnjenja, a helikopter Hrvatskog ratnog zrakoplovstva nije uspio locirati unesrećenog. Tijelo je predano nadležnim službama u 17:15 sati, a u akciji je sudjelovalo 13 spašavatelja HGSS-a s četiri vozila.

HGSS je izrazio sućut obitelji i prijateljima, ali i ponovo upozorio na ozbiljan problem – nedostatak organizirane helikopterske podrške u hitnim slučajevima. Podsjećaju kako su ranije imali odličnu suradnju s vojskom, ali da im više nisu dostupni ni helikopteri MUP-a.