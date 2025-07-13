Grlić Radman: Hrvati ne bi potpisali Dejtonski sporazum da su znali da neće biti ravnopravni u BiH

Ministar vanjskih poslova Hrvatske Gordan Grlić Radman izjavio je na Dubrovnik Forumu da je neophodno izmijeniti Izborni zakon u Bosni i Hercegovini kako bi se osigurala ravnopravnost Hrvata. Naglasio je da bez tog načela Hrvati ne bi pristali na Dejtonski mirovni sporazum.

- Da su Hrvati tada znali da se načela Dejtonskog sporazuma neće primjenjivati u praksi, nikada ne bi potpisali taj sporazum zato što sada nisu ravnopravni. Hrvati u BiH žele biti ravnopravni s drugim konstitutivnim narodima - izjavio je Grlić Radman tokom panela "Zapadni Balkan i euroatlantski put: Povjerenje, transparentnost, transformacija".

Podsjetio je da je cilj Dejtonskog sporazuma bio osigurati ravnotežu između tri konstitutivna naroda i spriječiti dominaciju bilo kojeg od njih, ističući kako je izmjena izbornog zakona ključna za povratak tog balansa.

Na istom panelu govorio je i ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković, upozorivši na sveprisutan ruski utjecaj u zemlji.

- Predsjednik entiteta Republika Srpska Milorad Dodik je potpuno pod kontrolom Moskve - kazao je Konaković, dodavši da opozicija u tom entitetu pokazuje sve jaču proevropsku orijentaciju.

Visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit (Christian Schmidt) istakao je da Ured visokog predstavnika ostaje garant stabilnosti u Bosni i Hercegovini.

- Građani moraju imati osjećaj da, ako stvari krenu loše, postoji neko ko će pomoći - rekao je Šmit, naglasivši da, iako se odgovornost sve više prebacuje na Evropu, Sjedinjene Američke Države ne bi smjele napustiti svoju ulogu u BiH.