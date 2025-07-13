Tragedija u Prilepu: Muškarac ubio tri osobe, među kojima i svoje dijete

Prilep je sinoć potresla strašna tragedija u kojoj su tri osobe izgubile život, među kojima je i jedno dijete.

Prema zasad nezvaničnim informacijama lokalnih medija, naoružani muškarac, navodno u srodstvu sa žrtvama, upao je u kuću porodice u naselju Točila dok su ukućani bili okupljeni na proslavi, te otvorio vatru.

U pucnjavi su ubijena dva člana porodice, a prema nepotvrđenim podacima, žrtve su otac i njegov maloljetni sin.

Incident se dogodio juče oko 15 sati.

Nakon što je izvršio krvavi pir, napadač je zadržao ostale članove porodice kao taoce.