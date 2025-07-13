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SJEVERNA MAKEDONIJA

Tragedija u Prilepu: Muškarac ubio tri osobe, među kojima i svoje dijete

Nakon što je izvršio krvavi pir, napadač je zadržao ostale članove porodice kao taoce

Napadač je zadržao ostale članove porodice kao taoce. Screenshot

M. Až.

13.7.2025

Prilep je sinoć potresla strašna tragedija u kojoj su tri osobe izgubile život, među kojima je i jedno dijete.

Prema zasad nezvaničnim informacijama lokalnih medija, naoružani muškarac, navodno u srodstvu sa žrtvama, upao je u kuću porodice u naselju Točila dok su ukućani bili okupljeni na proslavi, te otvorio vatru.

U pucnjavi su ubijena dva člana porodice, a prema nepotvrđenim podacima, žrtve su otac i njegov maloljetni sin.

Incident se dogodio juče oko 15 sati.

Nakon što je izvršio krvavi pir, napadač je zadržao ostale članove porodice kao taoce.

# PUCNJAVA
# SJEVERNA MAKEDONIJA
# PRILEP
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