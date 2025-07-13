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13. JULI

Ervin Ibrahimović: Naš zadatak je da sačuvamo pečat državnosti Crne Gore

Upravo na današnji dan 1941.godine, ustala je većinska Crna Gora, kako bi porazila zlo fašizma

Vlada Crne Gore

E. T.

13.7.2025

Današnji datum snažno simbolizuje borbu za državu i borbu protiv fašizma, poručio je predsjednik Bošnjačke stranke, potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova Crne Gore Ervin Ibrahimović. 

- Upravo na današnji dan 1941.godine, ustala je većinska Crna Gora, kako bi porazila zlo fašizma. Historija je potvrdila da je Crna Gora uvijek bila na pravoj strani – strani slobode, pravde i ljudskog dostojanstva. Niko kao mi ne zna koliko je važno imati svoju državu, svoj suverenitet i pravo na slobodan život. Zato je naš zadatak danas jasan – da sačuvamo pečat državnosti koji su nam ostavili naši preci, da ga prenesemo budućim generacijama kao simbol jedinstva, slobode i odgovornosti. Pred nama su izazovi, ali i prilike da ovu zemlju učinimo još pravednijom, otvorenijom i perspektivnijom za sve njene građane - kazao je Ibrahimović.

Crna Gora danas snažno korača ka Evropskoj Uniji i to je naš strateški pravac, sa kojeg nećemo skrenuti, dodao je.

- Neka nas duh 13. jula i dalje vodi u izgradnji moderne, otvorene i pravedne Crne Gore, koja je dom za sve svoje građane, bez obzira na vjeru, naciju ili uvjerenje - zaključio je Ibrahimović.

# CRNA GORA
# DAN DRŽAVNOSTI CRNE GORE
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