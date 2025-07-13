Ervin Ibrahimović: Naš zadatak je da sačuvamo pečat državnosti Crne Gore

Današnji datum snažno simbolizuje borbu za državu i borbu protiv fašizma, poručio je predsjednik Bošnjačke stranke, potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova Crne Gore Ervin Ibrahimović.

- Upravo na današnji dan 1941.godine, ustala je većinska Crna Gora, kako bi porazila zlo fašizma. Historija je potvrdila da je Crna Gora uvijek bila na pravoj strani – strani slobode, pravde i ljudskog dostojanstva. Niko kao mi ne zna koliko je važno imati svoju državu, svoj suverenitet i pravo na slobodan život. Zato je naš zadatak danas jasan – da sačuvamo pečat državnosti koji su nam ostavili naši preci, da ga prenesemo budućim generacijama kao simbol jedinstva, slobode i odgovornosti. Pred nama su izazovi, ali i prilike da ovu zemlju učinimo još pravednijom, otvorenijom i perspektivnijom za sve njene građane - kazao je Ibrahimović.

Crna Gora danas snažno korača ka Evropskoj Uniji i to je naš strateški pravac, sa kojeg nećemo skrenuti, dodao je.

- Neka nas duh 13. jula i dalje vodi u izgradnji moderne, otvorene i pravedne Crne Gore, koja je dom za sve svoje građane, bez obzira na vjeru, naciju ili uvjerenje - zaključio je Ibrahimović.