Velika zastava Crne Gore razvijena sa mosta na Tari

Povodom 13. jula, Dana državnosti Crne Gore na mostu na Tari u Mojkovcu razvijena je velika zastava.
Kako je "Vijestima" rečeno zastava je dimenzija 20x40 metara.
Zastavu su na starom mostu na Tari postavili UBNOR i antifašisti sa građanima.
REGION
Zastavu su na starom mostu na Tari postavili UBNOR i antifašisti sa građanima
Zastava Crne Gore. Vijesti.me
Povodom 13. jula, Dana državnosti Crne Gore na mostu na Tari u Mojkovcu razvijena je velika zastava.
Kako je "Vijestima" rečeno zastava je dimenzija 20x40 metara.
Zastavu su na starom mostu na Tari postavili UBNOR i antifašisti sa građanima.
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