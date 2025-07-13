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REGION

Velika zastava Crne Gore razvijena sa mosta na Tari

Zastavu su na starom mostu na Tari postavili UBNOR i antifašisti sa građanima

Zastava Crne Gore. Vijesti.me

E. T. / Vijesti.me

13.7.2025

Povodom 13. jula, Dana državnosti Crne Gore na mostu na Tari u Mojkovcu razvijena je velika zastava.

Kako je "Vijestima" rečeno zastava je dimenzija 20x40 metara.

Zastavu su na starom mostu na Tari postavili UBNOR i antifašisti sa građanima.

# CRNA GORA
# DAN DRŽAVNOSTI CRNE GORE
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