Čestitke povodom Dana državnosti Crne Gore

Crna Gora danas slavi Dan državnosti, u znak sjećanja na 13. jul 1878. godine, kada je na Berlinskom kongresu priznata kao samostalna država. Istog dana 1941. godine počeo je narodni ustanak protiv fašizma.

U nastavku pročitajte čestitke povodom Dana državnosti:

Bez kompromisa braniti i antifašizam

- Građankama i građanima Crne Gore iskreno i s ponosom čestitam Dan državnosti. Taj datum nije samo istorijski jubilej, već i prilika da se podsjetimo ko smo kao društvo i kakvu Crnu Goru želimo da gradimo, poručio je Damir Šehović, predsjednik Socijaldemokrata Crne Gore i jedan od lidera Evropskog saveza.

- Trinaesti jul simbolizuje temelj slobodarske i državotvorne tradicije Crne Gore. Tog dana 1878. godine, Crna Gora je na Berlinskom kongresu postala međunarodno priznata država. A 1941. godine, na isti datum, narod Crne Gore podigao je prvi narodnooslobodilački ustanak u tada porobljenoj Evropi. Bio je to otpor fašizmu, okupaciji i izdajstvu, kojim je Crna Gora još jednom stala na pravu stranu istorije. Na tim temeljima počiva savremena, antifašistička i građanska Crna Gora. Zato 13. jul nije samo podsjećanje na slavnu prošlost, već i trajan zavjet da ćemo slobodu, antifašizam, pravdu i ljudsko dostojanstvo uvijek braniti jasno, odlučno i bez kompromisa - poručio je Šehović.

Nije slučajno, kaže, što su fašisti uvijek znali da im je Crna Gora problem.

- Niti što su je u svakom pokušaju porobljavanja crtali kao izuzetak. Ovdje se nije kalkulisalo s pravdom. Ovdje se za nju ginulo. I svaki pokušaj da se danas neofašizam provuče kroz reviziju prošlosti, zamjenu teza i političko koketiranje s mračnim simbolima završiće kao i svaki prethodni – na poraženoj strani istorije. Nažalost, i danas svjedočimo pokušajima osporavanja i revizije naše državne tradicije. Dio aktuelne vlasti otvoreno i sistematski radi na potiskivanju istine o ustanku, umanjivanju značaja antifašističke borbe, relativizaciji zločinačkih ideologija i rehabilitaciji četničkog pokreta. Iako su ti pokušaji istorijski i moralno neodrživi, politički su krajnje opasni, jer su usmjereni protiv samih temelja crnogorske državnosti - dodao je.

Zato im, baš danas, većinska Crna Gora poručuje odlučno i bez zadrške: za fašizam i šovinizam nema mjesta u zemlji koja je vazda birala slobodu, zaključio je Šehović.

Dan antifašističkog ustanka

- Pred istorijskom veličinom datuma kakav je 13. jul i svega što on znači za Crnu Goru i njene građane, izazov je naći riječi kojima bi se adekvatno iskazalo poštovanje. Teško je iznova pronaći nove poruke za datum koji je neizbrisivo utkan u modernu crnogorsku istoriju, u svaki pedalj ove zemlje, u svakog našeg čovjeka - poručio je predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević.

- Ali upravo ta činjenica govori koliko je 13. jul nepokolebljivi vrijednosni temelj našeg društva, stub na kojem počivaju naše najvrijednije ideje - sloboda, jednakost i državništvo. Ovaj datum najbolje govori koliko je naša zemlja, uprkos mnogim teškoćama, kroz vjekove pokazala da zna da čuva ono što je najvažnije, a to je pravo da odlučuje o svojoj sudbini i pravo na slobodu. Bar, kao grad otvorenih vrata, prepoznat kao mjesto susreta različitosti i zajedništva, najbolje pokazuje koliko su vrijednosti 13. jula žive i prisutne u svakodnevnom životu. U našem gradu njegujemo zajedništvo, gradimo mostove među ljudima i ponosno čuvamo tekovine slavne prošlosti, svjesni da samo tako možemo koračati sigurnim korakom ka budućnosti - piše u čestitki.

Neka nas i ovaj 13. jul podsjeti da su hrabrost, solidarnost i vjerovanje u slobodu snaga koja je gradila Crnu Goru kroz vijekove, neka nas drži okupljenima oko zajedničkog cilja da živimo slobodni i složni, uz duboko poštovanje prema žrtvi onih koji su nam svojim životima to i omogućili, dodao je Raičević.

Čvrsto u odbrani tekovina

- Na današnji dan, s ponosom i dubokim poštovanjem, obilježavamo 13. jul – Dan državnosti Crne Gore, simbol nepokolebljive borbe za slobodu, državnost i dostojanstvo. Na ovaj datum, Crna Gora je 1878. godine, na Berlinskom kongresu, međunarodno priznata kao nezavisna država. Decenijama kasnije, istog dana 1941. godine, naš narod je prvi u porobljenoj Evropi ustao protiv fašizma – hrabro, masovno i bez kalkulacije. To je istorija na koju smo ponosni, temelj identiteta i slobodarskog duha koji Crnu Goru čini posebnom - saopštavaju iz Stranke evropskog progresa.

- Stranka evropskog progresa smatra da današnje generacije imaju obavezu da dostojno slave i čuvaju ovu istorijsku vertikalu slobode – kroz izgradnju demokratskih institucija, vladavinu prava, ekonomski razvoj i društvenu solidarnost. Vjerujemo u Crnu Goru u kojoj se poštuje antifašističko nasljeđe, u kojoj su svi građani ravnopravni, a država snažna, pravedna i evropska. U vremenu izazova, obnavljamo zavjet slobode, jednakosti i nezavisnosti – vrijednosti zbog kojih su mnogi prije nas podnosili najveće žrtve. Stojimo čvrsto u odbrani tekovina 13. jula koje su danas snažno napadnute čak i od političkih aktera vlasti. Svim građankama i građanima čestitamo Dan državnosti Crne Gore – u slavu slobode i napretka! Nek je vječna Crna Gora! - ističu u čestitki.

Čestitka Bošnjačkog vijeća

- Obilježavanje 13.jula podsjeća nas na značajne datume državnog identiteta Crne Gore i njenog doprinosa antifašističkom pokretu i borbi za slobodu. Pripadnici bošnjačkog naroda ponosni su na doprinos koji su dali kroz istorijski i društveni razvoj Crne Gore - ističu iz Bošnjačkog vijeća.

- Podsjećamo da se, u vrlo dramatičnim okolnostima, nakon Berlinskog kongresa i međunarodnog priznanja Crne Gore, bošnjački narod suočio sa brojnim iskušenjma, ali je ostao je na svojim ognjištima, gradeći zajednički život u multietničkoj i multivjerskoj zajednici. Isto tako, nošeni idejom slobode i jednakosti, pripadnici bošnjačkog naroda, zajedno sa drugima, bili su dio antifašističkog pokreta i narodnog ustanka 13.jula. 1941.godine, a značajan broj njih je položiio svoje živote u borbi za slobodu. Svaki pokušaj revizije istorije i dovođenja u pitanje nespornih činjenica, predstavlja pokušaj rušenja tih vrijednosti i odlučno se tome suprotstavljamo - navodi se u čestitki.

Svjesni su, takođe, kako dodaju, njihove uloge i značaja u obnovi državnosti moderne Crne Gore, kao i doprinosa koji su dali na putu ka članstvu u NATO i Evropskoj uniji.

- Vjerujemo da će Crna Gora, uprkos svim izazovima, nastaviti putem demokratskog razvoja, vladavine prava, poštovanja različitosti i ravnopravnosti svih njenih naroda i građana, ujedinjenih u izgradnji zdravog i prosperitetnog društva. U ime Bošnjačkog vijeća , svim građankama i građanima, u zemlji i dijaspori, čestitamo 13.jul - Dan državnosti naše Crne Gore - zaključili su.

Podsjetnik na slobodarsku tradiciju

Predsjednik Opštine Plav Nihad Canović uputio je čestitku građanima Plava i cijele Crne Gore, ističući značaj 13. jula kao podsjetnika na slobodarsku tradiciju i antifašističke vrijednosti koje su temelj savremene Crne Gore.

- Dan državnosti nije samo sjećanje – to je poziv da sloboda, dostojanstvo i antifašizam ostanu temelj naše budućnosti. Na 13. jul s ponosom odajemo poštovanje onima koji su se borili za Crnu Goru koja se ne pokorava, već odlučuje. Na nama je da to nasljeđe čuvamo – mudrošću, odgovornošću i predanim radom - poručio je Canović.

On je građanima poželio da ovaj praznik provedu dostojanstveno, uz podsjećanje na vrijednosti koje su Crnu Goru kroz istoriju vodile putem slobode i samosvijesti.

Čestitka Ivana Vujovića

"Dan koji sublimira crnogorsku vječnost, slobodarstvo i naše milenijumsko trajanje. Datum koji nam je u 19. vijeku donio međunarodno priznanje a u 20. vijeku, ustankom bez presedana u porobljenoj Evropi, otvorio vrata vraćanju državnosti, nasilno otetoj sramne 1918", naveo je predsjednik SDP i jedan od lidera Evropskog saveza Ivan Vujović.

Borba protiv Crne Gore je, prema njegovim riječima, možda i najviše borba protiv 13. jula.

- I baš zato su tu borbu već izgubili. Srećan Dan državnosti i Dan ustanka - poručio je Vujović.

"Obaveza da čuvamo plamen slobode"

Ovaj datum, trinaesti jul, poseban je po svom dvostrukom značaju – jer je tada, davne 1878. godine, Crna Gora na Berlinskom kongresu priznata kao nezavisna i suverena država, a potom, 1941. godine, narod Crne Gore digao je znameniti ustanak protiv okupatorskog jarma u Drugom svjetskom ratu. Danas, ovaj dan ostaje trajni simbol nepokorivosti, slobodarstva i antifašizma, ističe predsjednica Skupštine Glavnog grada, Jelena Borovinić Bojović.

- Ovaj veliki praznik svjedoči o nepokolebljivoj odlučnosti naroda da čuva slobodu i dostojanstvo. Prisjećajući se hrabrosti naših predaka, koji su, vođeni idealom slobode i vjerom u pravednost, podnosili najveće žrtve da bismo mi danas živjeli u miru i dostojanstvu, iskazujemo svoju zahvalnost i obavezu da čuvamo plamen slobode koji su oni upalili. Poštovanje prema sopstvenom nasljeđu potvrđujemo time što danas Crnu Goru smjelim koracima vodimo ka zajednici evropskih naroda, čijim smo vrijednostima oduvijek pripadali i kojima težimo kroz proces evropskih integracija.Neka nam uspomena na slavne pretke bude trajni podsjetnik da smo dužni čuvati mir i jedinstvo i složno se suočavati s izazovima vremena - poručila je Borovinić Bojović.

Kordić: Podstrek da čuvamo istinu

Čestitam 13.jul, koji predstavlja važnu stranicu istorije Crne Gore, i dan kada slavimo jedinstvo i slobodarski duh našeg naroda, poručila je ministarka turizma Simonida Kordić.

- Ovaj datum nas podsjeća na hrabrost i odlučnost naših predaka koji su skupa pokazali uzvišeno čojstvo i junaštvo kada je bilo najpotrebnije, bez obzira na razlike. Ovaj praznik nije samo sjećanje na prošlost, već i podstrek da čuvamo istinu i ponosno gradimo budućnost naše zemlje. Neka nas simbolika 13. jula inspiriše da zajedno nastavimo da razvijamo našu državu i da promovišemo njene prirodne ljepote i kulturnu baštinu, posebno kroz turizam koji je jedan od stubova našeg prosperiteta. Srećan Dan državnosti - navodi se u čestitki.

Dukaj: Potreba solidarnosti

Ovaj praznik je podsjetnik na snagu zajedništva, hrabrost i težnju ka slobodi koju su generacije prije nas utkale u temelje savremene Crne Gore. Vođeni tim vrijednostima - slobodom, pravdom, mirom i međusobnim poštovanjem, moramo zajedno nastaviti da gradimo moderno, inkluzivno i pravedno društvo, u kojem se poštuje dostojanstvo svakog čovjeka, navodi se u čestitki ministra javne uprave Maraša Dukaja.

"Danas, više nego ikad, potrebni su nam solidarnost, međusobno povjerenje i zajednička vizija napretka. Samo zajedno možemo obezbijediti bolju budućnost za sve generacije koje dolaze – budućnost utemeljenu na znanju, odgovornosti i evropskim vrijednostima. Neka nas 13. jul dodatno ujedini u opredjeljenju za snažnu, stabilnu i prosperitetnu Crnu Goru, dom svih njenih građana", poručio je Dukaj.

Odžić: Vodilja i putokaz za budućnost

13. jul, jedan od najsvetlijih datuma u crnogorskoj istoriji, datum koji spaja, datum nepokornosti i istrajnosti Crne Gore, poručio je predstavnik Evropskog saveza i predsjednik Skupštine opštine Budva, Petar Odžić.

- Ovaj datum najbolje oslikava slobodarski i herojski duh našeg naroda, i sažima sve ono krucijalno, sve ono suštinsko u jednu nit - antifašizam! Neka nam ovaj datum, u ovim teškim i izazovnim vremenima, povratka fašističkih ideja, bude zvijezda vodilja i putokaz za budućnost. Kroz sjećanje na ove slavne datume crnogorske istorije, ostavimo u amanet generacijama pred nama ideju slobodarstva i antifašizma - kazao je Odžić.

U ime Skupštine opštine Budva i u svoje lično ime, svim građankama i građanima Budve i Crne Gore, čestitam 13. jul, Dan državnosti Crne Gore i dan ustanka, zaključuje se u saopštenju.

Čestitka potpredsjednika Skupštine

Korijeni crnogorske slobode i državnosti duboki su, čvrsti i oblikovani kroz vjekove borbe za slobodu, dostojanstvo i pravo na sopstveni put. Još od međunarodnog priznanja nezavisnosti na Berlinskom kongresu 1878. godine, pa sve do 13. jula 1941. prvog organizovanog ustanka u porobljenoj Evropi, Crna Gora je svjedočila otpornosti svojih ljudi i snazi ideje slobode - poručio je potpredsjednik Skupštine Mirsad Nurković.

- Dan državnosti nije samo podsjećanje na prošlost to je obaveza da se odnosimo s poštovanjem prema onome što je stečeno žrtvom, ali i odgovornost da nastavimo da gradimo društvo u kojem je čovjek primat. Crna Gora danas, kao i tada, mora biti država koja njeguje mir, pravdu, suživot i poštovanje različitosti jer upravo u tim vrijednostima leži njena istinska snaga. Poruka 13. jula jeste jasna i svevremena: sloboda se ne poklanja ona se zaslužuje. A očuvanje te slobode počinje odnosom svakog pojedinca prema svojoj državi, njenim institucijama i njenim vrijednostima", navodi se u čestitki.

U duhu tog velikog nasljeđa, neka nam Dan državnosti bude podsjetnik da Crna Gora nije samo prostor, već ideja i zavjet da živimo u miru, da poštujemo druge i da nikada ne zaboravimo kroz šta smo prošli da bismo danas mogli da gledamo u budućnost, zaključio je Nurković

Čestitka lidera Preokreta

Obilježavajući 13. jul, prisjećamo se jednog od najvećih datuma naše istorije — dana kada je Crna Gora, u dva vijeka, potvrdila svoju nezavisnost i ustala protiv fašističke okupacije, snažeći vjekovnu slobodarsku težnju, poručuju iz Preokreta.

- U vremenu velikih spoljašnjih i unutrašnjih izazova, na tom temelju možemo i moramo graditi vrijednosti solidarnosti, pravednosti i međusobnog uvažavanja. Naša je odgovornost da duh slobodarstva pretočimo u svakodnevno djelovanje za pravednije društvo — društvo u kojem niko nije zaboravljen, u kojem se javni interes stavlja ispred uskostranačkih i ličnih računa, i u kojem država mora biti osnažena pravednošću, efikasnošću i suverenim odlučivanjem u interesu svojih građana - navodi se u čestitki koju potpisuje lider Preokreta Srđan Perić.

U to ime, svim građankama i građanima Crne Gore čestita Dan državnosti, "sa željom da zajedno gradimo društvo slobode, solidarnosti i dostojanstva za sve".

Čestitka Lazara Šćepanovića

Povodom 13. jula, Dana državnosti Crne Gore, v.d. direktora Uprave policije Lazar Šćepanović uputio je čestitku svim službenicima Uprave policije, kao i građankama i građanima Crne Gore.

„Ovaj svečani dan nije samo prilika da se prisjetimo velikih istorijskih događaja – međunarodnog priznanja nezavisnosti Crne Gore 1878. godine i opštenarodnog ustanka protiv fašizma 1941. – već i podsjetnik da nas slavna prošlost obavezuje da budemo dostojni žrtve naših predaka,“ poručio je Šćepanović.

On je naglasio da je očuvanje države i borba za pravedno, čisto i slobodno društvo zadatak svih, a posebno onih koji nose uniformu i štite zakon.

„Naši preci su dokazali da nijedna sila ne može pokoriti narod koji zna šta brani. Danas, kao i tada, najjače oružje su hrabrost, čast, integritet i poštenje. Niko nije jači od poštenog i hrabrog policajca koji dosljedno sprovodi zakon“, istakao je Šćepanović.

Dodao je da će Uprava policije nastaviti borbu protiv svih oblika kriminala odlučno, nepokolebljivo i neselektivno.

„Naša borba će i dalje biti beskompromisna, kako bismo ostali dostojni zaloga koji su nam preci ostavili. To je naša dužnost – prema istoriji, državi i budućim generacijama“, poručio je v.d. direktora Uprave policije.