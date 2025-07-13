Video / Luka prešao na pravoslavlje zbog djevojke: Ona je odbojkašica iz Srbije

Argentinski košarkaš Luca Vildoza, koji trenutno igra za talijanski Virtus i nekada je nastupao za Crvenu zvezdu, prešao je s katoličanstva na pravoslavlje. Ovu odluku donio je zbog predstojećeg vjenčanja sa srpskom odbojkašicom Milicom Tasić, s kojom je u vezi dvije godine. Vjenčanje se planira ovog ljeta u Beogradu, a Vildoza se krstio u pravoslavnoj crkvi uz podršku Milice, porodice i prijatelja.

Luca Vildoza je tokom karijere s Crvenom zvezdom osvojio duplu krunu u Srbiji i regionalnu ABA ligu, te se istakao i u nastupima u Euroligi. Nakon toga je prešao u Panathinaikos, s kojim je osvojio i grčko prvenstvo i titulu prvaka Evrope. Potom je igrao za Olympiacos, gdje je dodao još jednu grčku titulu, a ovog ljeta prešao je u italijanski Virtus iz Bologne. Njegova partnerica Milica Tasić, koja je odbojkašku karijeru započela u Zvezdi, igrala je i u SAD-u, Rumuniji, Turskoj i Grčkoj.