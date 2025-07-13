Na farmi uginulo 11 krava, jutros jednu našli mrtvu: Još se ne zna uzrok

Mještani Gornjih Maovica kod Vrlike u Hrvatskoj uznemireni su zbog misterioznog ugibanja goveda na lokalnim pašnjacima, javlja Index.hr.

U proteklih dvadesetak dana zabilježeno je oko 50 slučajeva uginuća, a stočari su u strahu i nesigurnosti. Nikola Turudić, jedan od pogođenih stočara, kaže da je u samo deset dana izgubio 11 krava, a jednu su pronašli mrtvu i jutros. Sumnje se kreću između trovanja i moguće zarazne bolesti, no niko sa sigurnošću ne zna uzrok.

Slučajevi su koncentrirani na području pašnjaka Radinje, a Turudić upozorava da goveda ne umiru samo njemu, već i drugim stočarima. Ističe kako nadležne službe – veterinari, lovci i inspekcije – zasad šute, dok jedino firma Agroproteinka redovno odvozi leševe životinja.

Nikola, koji sa sinovima vodi tri zasebna OPG-a i brine o više od 200 goveda, upozorava da bi bez hitne reakcije mogli ostati bez cijelog stada. Zabrinjava ga što je već dobio zabranu prodaje teladi, ali smatra da je to opravdano dok se ne dobije stručno mišljenje o uzrocima. Ako se potvrdi zarazna bolest, apelira da država proglasi epidemiju i hitno reagira.