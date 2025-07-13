Italijan u Istri snimao nagu djecu: Pronađen inkriminirajući sadržaj

Istarska policija privela je 51-godišnjeg Italijana nakon što je zatečen na plaži dok je kamerom skrivenom u naočalama snimao nagu djecu, a Ravnateljstvo policije pozvalo je roditelje da djecu na plažama radi zaštite odijevaju u kupaće kostime.

Sumnjivo ponašanje muškarca primijetili su u četvrtak djelatnici zaštitarske službe u turističkom objektu, a otkriveno je da je koristio mini kameru skrivenu u sunčanim naočalama kako bi snimao nagu djecu na plaži.

Inkriminirajući sadržaj

O incidentu je odmah obaviještena policija, koja je u prostorijama i vozilu osumnjičenika pronašla inkriminirajući sadržaj.

Nakon kriminalističkog istraživanja, 51-godišnji talijanski državljanin je predan pritvorskoj jedinici, uz kaznenu prijavu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela iskorištavanja djece za pornografiju.

- Ovakva kriminalistička istraživanja pokazuju da je javnost sve više osviještena o problemu snimanja djece i da građani prepoznaju sumnjivo ponašanje, što omogućuje pravovremenu reakciju policije i privođenje počinitelja - poručuju iz istarske policije.

Prema podacima koje je u nedjelju objavilo Ravnateljstvo policije, u 2024. zabilježeno je 427 kaznenih djela iskorištavanja djece za pornografiju dok ih je u prvih šest mjeseci ove godine zabilježeno 209.

Prikriveno snimanje

Sve češći slučajevi razotkrivanja prikrivenog snimanja zahvaljujući dojavi građana

Iako se statistički ne prate izdvojeni slučajevi prikrivenog snimanja, iz policije napominju da se tijekom ljetne sezone sve češće otkrivaju upravo takvi oblici kaznenih djela, najčešće zahvaljujući dojavi građana i brzoj reakciji turističkih djelatnika.

Iako u pravilu počinitelji u takvim situacijama ne ostvaraju izravni fizički kontakt s djetetom koje snimaju, takvim snimanjem viktimiziraju dijete i čine kazneno djelo, kažu u policiji.

Počinitelji su u pravilu muškarci starije životne dobi, strani državljani koji u Hrvatsku dolaze kao turisti, a za prikriveno snimanje koriste uređaje s kamerama skrivenima primjerice u naočalama, ručnim satovima, olovkama, knjigama, hladnjacima, pa čak i perajama za plivanje.