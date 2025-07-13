Teška saobraćajna nesreća: Dvije djevojčice teško povrijeđene, jedna životno ugrožena

Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas oko 13 časova u Beogradu, kada je vozač automobila marke "Opel Korsa", bježeći od policije, izazvao lančani sudar u kojem je povrijeđeno najmanje troje ljudi, među njima i dvoje djece, javlja Kurir.

Prema nezvaničnim informacijama, vozač star 28 godina, vozeći velikom brzinom i ne poštujući saobraćajne propise, prošao je kroz crveno svjetlo na uglu Takovske i Džordža Vašingtona, te se direktno sudario sa "Citroënom" u kojem su se nalazili otac i dvije kćerke.

Vozač "Citroena", S. E. (53), zadobio je teške povrede glave. Njegova mlađa kćerka, S. R. (10), usljed siline udara izletjela je iz vozila i završila pod točkovima drugog nadolazećeg automobila. Ona je bez svijesti prevezena na odjeljenje reanimacije Urgentnog centra, gdje se ljekari bore za njen život.

Starija djevojčica, D. R. (13), takođe je zadobila teške tjelesne povrede, ali je bila pri svijesti kada je stigla ekipa Hitne pomoći.

Nakon prvog udara, vozač "Opela" nije se zaustavio, već je udario i drugo vozilo, pri čemu je lakše povrijeđen I. G. (48), koji je upravljao tim vozilom.

Policija i dalje traga za vozačem koji je, nakon izazivanja nesreće, pobjegao sa lica mjesta. Istraga je u toku, a javnost se poziva da, ukoliko ima bilo kakve informacije o identitetu počinioca, obavijesti nadležne organe.