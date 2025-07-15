Sastanak graničnih policija BiH, Srbije i Crne Gore: Migratnski pritisak popušta

Direktor Granične policije Bosne i Hercegovine Mirko Kuprešaković u Neumu je s kolegama iz Srbije i Crne Gore razmijenio informacije o aktuelnom stanju migracija na području tri zemlje.

Sastanku su prisustvovali načelnik Uprave granične policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije Dragan Samolovac, v.d. direktor za Sektor granične policije Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore Dejan Bojić i direktor Službe za poslove sa strancima BiH Žarko Laketa, saopćeno je iz Granične policije BiH.

Zajednički provedene akcije

Tema sastanka bila je i nedavna zajednička operativna akcija „Koš“ koju su provele Granična policija BiH, Sektor Granične policije Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore i Uprava granične policije Republike Srbije na širem području Međunarodnog graničnog prijelaza Metaljka i tromeđe BiH, Crne Gore i Republike Srbije, a u cilju pronalaska ilegalnih migrantskih kampova i osoba koje se mogu dovesti u vezu sa organiziranim kriminalnim grupama iz migrantske populacije.

U tom smislu, na današnjem sastanku je urađena evaluacija zajednički provedene akcije i tom prilikom sagovornici su konstatirali da je spomenuta akcija iznimno dobro organizirana i koordinirana te da je ova prva međunarodna akcija sve tri zemlje, BiH, R. Srbije i Crne Gore, pokazatelj uspješne saradnje i pouzdanog partnerstva.

Direktor Mirko Kuprešaković istakao je da su tokom šest mjeseci 2025. godine pripadnici Granične policije BiH u nezakonitom prelasku ili pokušaju nezakonitog prelaska državne granice otkrili 1.556 osoba.

- Analizirajući statističke podatke za šest mjeseci 2025. godine može se zaključiti da je, u odnosu na isti period prošle godine, evidentirano smanjenje migracijskog pritiska za oko 77 posto. Granična policija BiH kontinuirano poduzima mjere i radnje, ulaže dodatne napore da u okviru vlastitih kapaciteta, te uz podršku i ispomoć drugih policijskih agencija u BiH, osigura pojačano prisustvo policijskih službenika u nadzoru državne granice i svim identifikovanim mjestima mogućeg nezakonitog prelaska državne granice, posebno na granici sa Republikom Srbijom i Crnom Gorom- kazao je direktor Kuprešaković.

Dobra saradnja

Naglasio je da ova bh. policijska agencija ima iznimnu suradnju sa susjednim zemljama u svim segmentima rada te da će se nastaviti na dodatnom jačanju međusobne saradnje.

Potvrda dobre saradnje sa susjednim zemljama jesu i zajedničke ophodnje koje pored preventivnih mjera, jačanja međusobnog povjerenja i suradnje, adekvatnijeg korištenja ljudskih resursa, ostvaruju i konkretne rezultate na suzbijanju nezakonitih migracija i drugih nezakonitih radnji. Tako je tokom šest mjeseci 2025. godine realizirana 1.381 zajednička ophodnja i to sa Crnom Gorom 91 zajednička ophodnja, sa Republikom Srbijom 784 i s Republikom Hrvatskom 506 zajedničkih ophodnji.

Sastanak je završen zaključkom da će se dobra uzajamna saradnja nastaviti i u narednom razdoblju, naročito kada je riječ o razmjeni informacija koje su od iznimnog značaja za učinkovitije djelovanje na terenu, posebno kada su u pitanju nezakonite migracije i krijumčarenje ljudi, kao i odgovoriti na sve prijetnje i sigurnosne izazove.

Spomenuti sastanak podržan je i od projekta EU4FAST - EU podrška jačanju borbe protiv krijumčarenja migranata i trgovine ljudima na Zapadnom Balkanu, naveli su iz Granične policije BiH.