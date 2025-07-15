Grlić Radman: Izrael podržao hrvatski stav o položaju Hrvata u BiH

Ministar vanjskih poslova Republike Hrvatske Gordan Grlić Radman izjavio je u utorak u Briselu da je dobio podršku izraelskog ministra vanjskih poslova za hrvatski stav o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini.

Grlić Radman je prethodnog dana učestvovao na ministarskom sastanku EU – Južno susjedstvo, na kojem su prisustvovali šefovi diplomatija desetak mediteranskih zemalja, dok je u utorak sudjelovao na sastanku Vijeća za vanjske poslove Evropske unije.

"Važan susret"

Na marginama sastanka održao je niz bilateralnih razgovora s kolegama iz zemalja Bliskog istoka, prenosi HINA.

– Posebno je bio važan susret s izraelskim ministrom Gideonom Saarom, koji je pokazao veliko razumijevanje za situaciju u Bosni i Hercegovini i poseban senzibilitet za neravnopravan položaj hrvatskog naroda. Potvrdio je važnost poštivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma i potrebu izmjene izbornog zakona kako bi se Hrvatima osiguralo legitimno predstavljanje u svim institucijama – izjavio je Grlić Radman.

Na mreži X oglasio se i izraelski ministar Saar, poručivši: "Dobar sastanak s mojim prijateljem, ministrom vanjskih poslova Hrvatske Gordanom Grlićem Radmanom. Razgovarali smo o regionalnim pitanjima na Bliskom istoku i jugoistočnoj Evropi."

Dodao je i: "Izrael čvrsto vjeruje da jedini održivi put ka stabilnoj i prosperitetnoj budućnosti Bosne i Hercegovine leži u punom poštovanju ravnopravnosti triju konstitutivnih naroda. To mora biti praćeno snažnom posvećenošću načelima podjele vlasti, kako u upravnim strukturama, tako i kroz neophodnu reformu izbornog zakonodavstva."

Razgovor s palestinskom ministricom

Grlić Radman je razgovarao i s palestinskom ministricom vanjskih poslova Varsen Aghabekian te sa šefom jordanske diplomatije Aymanom Safadijem.

– U razgovoru s palestinskom ministricom izrazio sam zabrinutost zbog situacije u Gazi. Istakao sam da se Hrvatska od početka uključila u humanitarnu pomoć, koja je do sada iznosila skoro tri miliona eura – rekao je.

Dodao je i da je, upitan o priznanju palestinske države, odgovorio da se Hrvatska zalaže za rješenje s dvije države, koje mora biti rezultat mirovnog procesa.