Novi protesti u Novom Sadu: Građani se okupili ispred kuće Miloša Vučevića

Građani Novog Sada okupili su se sinoć ispred kuće predsjednika Srpske napredne stranke (SNS) Miloša Vučevića, kako prenose srbijanski mediji.

Pristalice SNS-a bile su u kafiću u istoj ulici, a okupljeni demonstranti pozivali su ih da izađu i suoče se s njima. Skandirali su parole poput: "Ruke su vam krvave", "Ua", "Robija" i "Odlazi".

Nakon protesta, Vučević se oglasio i oštro osudio okupljanje ispred njegove porodične kuće, nazvavši učesnike "zgubidanima" i "nacistima".

– Sa svojom porodicom sam dobro, svi smo dobro, zahvalan sam svima koji brinu i koji su pružili podršku. Svako svoj posao radi. Ovo jasno pokazuje da postoje ljudi u Srbiji koji ne kriju nasilje – poručio je Vučević. Istakao je da su okupljeni tokom dana javno pozivali da se ide na njegovu adresu i izrazio žaljenje zbog neprijatnosti koje su doživjeli njegovi komšije.

– Hvala svima koji su došli. Kakav se šljam skupio. Da vidimo da li će se sada Advokatska komora oglasiti, jer pozivaju na linč jednog advokata – dodao je Vučević.