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SRBIJA

Novi protesti u Novom Sadu: Građani se okupili ispred kuće Miloša Vučevića

Nakon protesta, Vučević se oglasio i oštro osudio okupljanje ispred njegove porodične kuće, nazvavši učesnike "zgubidanima" i "nacistima"

Građani ispred kuće Miloša Vučevića. Nova.rs

M. Až.

15.7.2025

Građani Novog Sada okupili su se sinoć ispred kuće predsjednika Srpske napredne stranke (SNS) Miloša Vučevića, kako prenose srbijanski mediji.

Pristalice SNS-a bile su u kafiću u istoj ulici, a okupljeni demonstranti pozivali su ih da izađu i suoče se s njima. Skandirali su parole poput: "Ruke su vam krvave", "Ua", "Robija" i "Odlazi".

Nakon protesta, Vučević se oglasio i oštro osudio okupljanje ispred njegove porodične kuće, nazvavši učesnike "zgubidanima" i "nacistima".

– Sa svojom porodicom sam dobro, svi smo dobro, zahvalan sam svima koji brinu i koji su pružili podršku. Svako svoj posao radi. Ovo jasno pokazuje da postoje ljudi u Srbiji koji ne kriju nasilje – poručio je Vučević. Istakao je da su okupljeni tokom dana javno pozivali da se ide na njegovu adresu i izrazio žaljenje zbog neprijatnosti koje su doživjeli njegovi komšije.

– Hvala svima koji su došli. Kakav se šljam skupio. Da vidimo da li će se sada Advokatska komora oglasiti, jer pozivaju na linč jednog advokata – dodao je Vučević.

Naveo je i da okupljeni nerviraju njegovog psa koji, kako kaže, sve više laje.

– Moji ukućani su navikli na sve, nema šta nismo doživjeli. Idemo dalje. Oni su jutros blokirali studente Pravnog fakulteta. Oni su zgubidani, nacisti koji idu na tuđe adrese. Mi nikada to ne bismo radili. Nikada nismo išli na kuću Bojana Pajtića. Oni očigledno žele građanski rat, da padne krv. Mi sigurno nećemo raditi ništa slično. Nastavit ćemo sa stranačkim aktivnostima – rekao je Vučević i dodao:

– Čujem da je neki sudijski pomoćnik bio na protestima. Ima raznih ljudi. Sve je to dobro jer su pale maske.

Protesti su se nastavili i u drugim gradovima – građani Užica sinoć su ponovo blokirali magistralni put ka Zlatiboru, dok su se studenti i građani i danas okupili ispred Novosadskog sajma, gdje se održavaju ispiti Pravnog fakulteta.

# SRBIJA
# NOVI SAD
# MILOŠ VUČEVIĆ
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