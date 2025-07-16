Šeikova jahta „Opera“ vrijedna 450 miliona dolara kod Dubrovnika

Kako prenosi portal DuList , ovo nije prvi put da se Opera pojavljuje u dubrovačkom akvatoriju – prethodno je zabilježena 2023. godine.

Riječ je o jednoj od najvećih i najimpresivnijih jahti na svijetu, koju je izgradila renomirana kompanija Lürssen Yacht, dok je za dizajn bio zadužen Terens Disdejl. Jahta može ugostiti do 48 osoba u 24 luksuzno opremljene kabine, a o njima brine posada i osoblje koje broji čak 80 članova.

Vrijednost jahte procjenjuje se na oko 450 miliona dolara, dok godišnji operativni troškovi dosežu oko 45 miliona dolara.

Zanimljivo je da je prema pisanju portala Luxury Launches, ova superjahta tokom 2023. godine provela šest mjeseci na Mediteranu, a u tom periodu je utočeno čak 500 tona dizelskog goriva, što je vlasnika koštalo oko 700.000 dolara.