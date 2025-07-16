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HRVATSKA

Incident u Đakovu: Svećenik pokušao napasti nadbiskupa Đuru Hranića

Svećenik iz Viškovaca priveden zbog pokušaja fizičkog napada i prijetnji nadbiskupu Hraniću

Nadbiskup Đuro Hranić. Dubravka Petric/PIXSELL

M. Až.

16.7.2025

Nadbiskup đakovačko-osječki monsinjor Đuro Hranić (64) i još jedan uposlenik Biskupskog ordinarijata star 61 godinu bili su žrtve pokušaja fizičkog napada i prijetnji smrću, zbog čega su pozvali policiju, izvještava Telegram.

Incident se dogodio 2. jula ove godine, u nadbiskupovom uredu na Trgu Strossmayera 6 u Đakovu, a najzanimljiviji detalj u cijeloj priči jeste da je napadač bio velečasni Željko Grigić (43), svećenik iz obližnje župe u Viškovcima, u crkvi svetog Mateja, apostola i evanđeliste.

Telegramu je događaj potvrđen i iz Policijske uprave osječko-baranjske, iako nisu navodili imena učesnika. Velečasni Grigić je uhapšen zbog prijetnji smrću, a nakon policijskog ispitivanja predat je pritvorskom nadzorniku. Trenutna lokacija Grigića nije poznata. Prema navodima hrvatskih medija, nadbiskup Hranić i velečasni Grigić su u rodbinskim vezama – Hranić je njegov ujak.

- Grigić je kao mladić bio prilično problematičan, pa ga je Hranić povukao u đakovačko sjemenište, gdje je stekao svećenički poziv - izjavila je osoba koja dobro poznaje Grigića iz perioda kada je vodio župu u Lovasu, općini na krajnjem istoku Hrvatske.

# ĐAKOVO
# HRVATSKA
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