Neobična crvena zmija pronađena u naselju Bać kod Rožaja izazvala pažnju na društvenim mrežama

Mještani naselja Bać u Rožajama ostali su zatečeni kada su prilikom kopanja temelja za kuću naišli na neobičnu vrstu crvene zmije.

Snimak neobičnog gmizavca ubrzo je objavljen na popularnom Instagram profilu "Podgorički vremeplov", koji redovno dijeli zanimljivosti iz Crne Gore.

- Kopali smo temelj za kuću i odnekud se pojavila. U životu ovako nešto nismo vidjeli - navedeno je u opisu video zapisa, koji je izazvao veliku pažnju i brojne komentare.

Administratori profila su pozvali pratioce da im pomognu u identifikaciji zmije kako bi se sa sigurnošću utvrdilo o kojoj vrsti je riječ.

- Vjerujemo da zajedničkim doprinosom možemo obogatiti znanje o fauni Crne Gore i pomoći u njenoj zaštiti - poručili su iz tima koji stoji iza ovog naloga.

Snimak i dalje kruži društvenim mrežama, a tačna vrsta zmije još uvijek nije potvrđena.

Stručnjaci za herpetologiju za sada se nisu zvanično oglasili.