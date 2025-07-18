Milanović o "Za dom spremni": Ne treba nam to, i Tuđman je to ukinuo

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović osvrnuo se na koncert Marka Perkovića Tompsona na zagrebačkom Hipodromu, posebno kritikujući korištenje ustaškog pozdrava "Za dom spremni", za koji je rekao da nema nikakve veze s Hrvatskom vojskom ni državom. Podsjetio je da je i prvi predsjednik Franjo Tuđman ukinuo HOS upravo zbog tog pozdrava i simbolike koju je nosio.

Milanović je izjavio da takav poklič Hrvatskoj ne treba i da je bio namjerno izabran kao konkurencija Zboru narodne garde i samom Tuđmanu. Dodao je da je koncert protekao mirno, ali da je broj posjetilaca bio prevelik za Zagreb. Čestitao je organizatorima, ali je naglasio da je događaj vjerovatno bio jedinstven i teško ponovljiv.

Predsjednik je upozorio i na to da su u centru Zagreba, prije koncerta, Thompsonovi fanovi pjevali ustaške pjesme poput "Evo zore, evo dana", kojima se veličaju zapovjednici Crne legije odgovorni za zločine u Drugom svjetskom ratu. Kritizirao je policiju što nije odmah reagirala, već tek sedmicu kasnije, i optužio neke ugostitelje da su to poticali radi profita.

Milanović je poručio da HOS nije bio regularna vojska, već milicija povezana s političkom strankom HSP, te da crna boja i pripadajuća ikonografija nemaju veze s hrvatskim vojnim identitetom. Prisjetio se i porodične prošlosti, navodeći da su mu članovi porodice bili i u partizanima i na strani NDH, te poručio da takve teme ne bi trebale i danas da dijele ljude.

Što se tiče zabrane pozdrava "Za dom spremni", smatra da bi možda najbolje bilo jednostavno ignorisati te poruke, jer je "zabranjeno voće najprivlačnije".

Na kraju je komentirao i istragu glavnog državnog odvjetnika protiv Mileta Kekina zbog navodne izjave s koncerta prije 20 godina, rekavši da je poslušao snimak i da Kekin to nije ni rekao, te se zapitao je li to uopće posao tužioca.