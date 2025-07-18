Srbija obiteljima stradalih u Novom Sadu mora platiti po 43.000 eura

Viši sud u Novom Sadu presudio je da su Republika Srbija i Infrastruktura željeznice Srbije dužni porodicama stradalih u padu nadstrešnice u Novom Sadu prošle godine isplatiti oko 166.000 eura, objavili su u petak novosadski mediji.

Četiri porodice tužile su dvije državne institucije koje su, presudom suda, dužne svakoj isplatiti nepunih 43.000 eura kao naknadu nematerijalne štete zbog pretrpljenih duševnih bolova usljed smrti bliske osobe.

Prema istoj presudi, tuženi moraju tužiocima nadoknaditi troškove sudskog postupka sa zakonskom zateznom kamatom, objavili su gradski mediji, uz napomenu da je protiv presude dozvoljena žalba Apelacionom sudu u Novom Sadu.

U padu nadstrešnice željezničke stanice u Novom Sadu 1. novembra prošle godine smrtno je stradalo 16 osoba, a jedna je teško povrijeđena.

Ovaj događaj bio je povod za masovne antivladine studentske i građanske proteste, blokade saobraćajnica i institucija, na kojima se zahtijeva sankcionisanje odgovornih u srbijanskoj vlasti za ovu veliku tragediju.

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu podiglo je 30. decembra 2024. optužnicu protiv 13 osoba, uključujući bivšeg ministra prometa Gorana Vesića i bivšu direktoricu Infrastrukture željeznice Srbije Jelenu Tanasković, ali je Viši sud vratio predmet na dopunu istrage.

Svi osumnjičeni su pušteni iz pritvora, a nezavisni stručnjaci navode da, uprkos tome što je do sada objavljeno 22.000 dokumenata vezanih za rekonstrukciju željezničke stanice u Novom Sadu, i dalje, suprotno tvrdnjama vlasti, nedostaju ključni dokumenti, poput građevinskih dnevnika, prenosi Hina pisanje N1.