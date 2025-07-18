Ko je uzvikivao "Za dom spremni" na Thompsonovom koncertu, može ostati bez boravka u Austriji

Vlasti Austrije trenutno proučavaju snimke sa koncerta Marka Perkovića Thompsona u Zagrebu. Ukoliko utvrde da je neko od oko 18.000 kupaca karata iz Austrije, posebno oni sa regulisanim privremenim boravkom, uzvikivao "Za dom spremni", suočit će se sa ozbiljnim posljedicama, uključujući i mogućnost gubitka prava na boravak, piše hrvatski nedjeljnik Ekspres, pozivajući se na svoje izvore.

Austrijski istražitelji pregledaju sve dostupne snimke i fotografije sa pomenutog koncerta u glavnom gradu Hrvatske. Prema tvrdnjama organizatora, na koncertu je bilo više od pola miliona posjetilaca, a među njima oko 18.000 je kupilo karte upravo u Austriji.

Cilj austrijskih službi je da se utvrdi da li su Hrvati sa austrijskim državljanstvom ili osobe sa regulisanim privremenim boravkom u Austriji prekršile stroge austrijske zakone koji zabranjuju propagiranje fašizma.

Sankcije koje mogu uslijediti kreću se od prekršajnih i krivičnopravnih mjera do zabrane ulaska u zemlju, ako su u pitanju strani državljani, poput Hrvata koji žive i rade u Austriji, navodi Ekspres.

Nedjeljnik podsjeća da ova reakcija austrijskih vlasti nije iznenađenje.

Još 2018. godine, Austrija je izmijenila zakon i proširila listu zabranjenih simbola. Na tu listu su tada uvršteni i simboli ustaškog pokreta i Nezavisne Države Hrvatske, koji su time izjednačeni sa simbolima ekstremističkih i terorističkih organizacija poput ISIS-a i Al Kaide. To znači da je njihovo isticanje i propagiranje ozbiljan prekršaj austrijskih zakona.

Odbor za unutrašnje poslove austrijskog parlamenta ranije je od ministra unutrašnjih poslova zatražio zabranu okupljanja na Blajburgu, gdje su se godinama okupljali simpatizeri ustaškog režima, često obučeni u crne uniforme i koristeći zabranjene pozdrave i simbole, podsjeća Ekspres.