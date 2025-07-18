Slovenija legalizovala potpomognuto samoubistvo: Nije isto što i eutanazija, evo u čemu se razlikuju

M. Až.

18.7.2025

Slovenija je legalizovala potpomognuto samoubistvo, koje su građani podržali na prošlogodišnjem referendumu.

Parlament je usvojio zakon sa 50 glasova „za“ i 34 „protiv“, dok su tri poslanika bila uzdržana.

Zakon daje pravo lucidnim pacijentima koji boluju od neizlječivih bolesti i čija je patnja ili zdravstveno stanje neizdrživo da okončaju svoj život, osim u slučaju mentalnih bolesti.

Primjenjivaće se i u slučajevima kada se od liječenja ne očekuje oporavak ili poboljšanje zdravstvenog stanja pacijenta.

Sve medicinske opcije liječenja moraju prethodno biti iscrpljene.

Pravo neće moći koristiti oni sa neizdrživom patnjom koja je posljedica mentalne bolesti.

Eutanazija, odnosno smrt na zahtjev pacijenta koju izvrši njegov njegovatelj, ostaje zabranjena.

Na prošlogodišnjem referendumu 55 posto birača podržalo je pravo na potpomognuto samoubistvo.

Švicarska i Austrija već su dozvolile potpomognuto samoubistvo, dok su Holandija, Belgija i Luksemburg odobrili eutanaziju.

