Trojica muškaraca uhapšena zbog brutalnog napada na predsjednika Opštine Budva

Jovo, Vidak i Bato Mitrović uhapšeni su zbog fizičkog napada na predsjednika Opštine Budva Nikolu Jovanovića, saopćeno je za Portal ETV iz crnogorske policije.

Prema navodima policije, Jovo Mitrović uhapšen je ranije danas pod sumnjom da je Nikoli Jovanoviću nanio teške tjelesne povrede, dok se Vidaku i Batu Mitroviću na teret stavlja nasilničko ponašanje.

Sva trojica će u zakonskom roku biti privedena tužiocu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, koji će preuzeti daljnji postupak.

- U nastavku aktivnosti koje su preduzeli službenici Uprave policije, Odjeljenja bezbjednosti Budva, a u vezi s fizičkim napadom na predsjednika Opštine Budva Nikolu Jovanovića u Budvi, u kojem je on zadobio tjelesne povrede, policijski službenici su, u saradnji i po nalogu tužioca iz Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, sproveli niz operativno-taktičkih mjera i radnji te lišili slobode tri osobe - navodi se u saopćenju Uprave policije.

U istom saopćenju dodaje se: "J. M. se sumnjiči za krivično djelo teška tjelesna povreda, dok se M. M. i V. M. terete za krivično djelo nasilničko ponašanje, na štetu predsjednika Opštine Budva Nikole Jovanovića".

