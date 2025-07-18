Beba s povredama opasnim po život završila u bolnici: Uhapšen član porodice

Zagrebačka policija saopćila je da je provela kriminalističku istragu nakon što je u srijedu, 17. jula, u jutarnjim satima iz jedne zagrebačke zdravstvene ustanove zaprimljena dojava o teškim tjelesnim povredama opasnim po život koje je zadobila beba.

Zbog sumnji u okolnosti pod kojima su povrede nastale, policija je odmah pokrenula istragu.

Kako je danas saopćila Policijska uprava zagrebačka, nakon provedenih mjera i radnji jedna osoba – član porodice povrijeđenog djeteta – osumnjičena je za krivično djelo povrede prava djeteta s posljedicom teške tjelesne povrede.

Osumnjičeni će u zakonskom roku biti predat pritvorskom nadzorniku, a protiv njega će biti podnesena krivična prijava Općinskom državnom tužilaštvu za maloljetnike u Velikoj Gorici. Iz ovoga se može zaključiti da se radi o mlađoj osobi, odnosno maloljetniku (14 do 18 godina) ili mlađem punoljetniku (18 do 21 godina).

Zbog zaštite maloljetne žrtve i daljnjeg toka postupka, više informacija trenutno nije dostupno.