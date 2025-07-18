Kosovska policija privela pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo u Vladi Srbije

Pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju u Vladi Srbije, Igor Popović, danas je priveden od strane Kosovske policije na graničnom prelazu Brnjak. Trenutno je na ispitivanju zbog sumnje da je "podsticao mržnju izjavama koje je dao tokom obilježavanja Dana sjećanja na stradale Srbe u Velikoj Hoči".

Popović je ranije tokom dana prisustvovao parastosu u Velikoj Hoči, posvećenom Srbima i Romima ubijenim i kidnapovanim u općini Orahovac između 1998. i 2000. godine. Tom prilikom je izjavio da su žrtve "stradale jer teroristi OVK nisu željeli Srbe na tim prostorima", dodavši da, ni nakon više od dvije decenije, počinioci nisu pronađeni ni procesuirani.

Više prištinskih medija objavilo je večeras da je Popović zadržan zbog, kako navode, "oštre retorike protiv OVK" kojom je, prema izvještaju Gazete Express, "podsticao mržnju i međuetničke tenzije". Neki izvori tvrde da mu prijeti protjerivanje sa Kosova i zabrana ulaska.

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Petar Petković, zatražio je hitno oslobađanje svog saradnika i o svemu obavijestio evropske zvaničnike, zahtijevajući također zaštitu međunarodnih misija na Kosovu.