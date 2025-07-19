Vučić: Vrijeme blokada je prošlo, u budućnosti će uslijediti velike promjene

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić kazao je kako uskoro očekuje početak procesa "prave odgovornosti" za, kako je rekao, pokušaj državnog udara i "sve što je učinjeno protiv interesa Srbije".

U razgovoru za TV Niš, Vučić je poručio da vrijeme odgovornosti mora da dođe, jer je mnogo štete naneseno državi, ne samo u ekonomiji i turizmu, nego i u imidžu Srbije. Poručio je da će javnost u narednim danima saznati više detalja o izvorima finansiranja za, kako je naveo, “obojenu revoluciju” i njenim akterima.

- Vrijeme blokada je prošlo. Građani znaju kojim putem Srbija želi da ide. U budućnosti će uslijediti velike promjene – istakao je Vučić, uz kritiku pravosuđa zbog, prema njegovom mišljenju, neadekvatne reakcije na nasilje koje se događalo posljednjih mjeseci.

Govoreći o razvoju juga Srbije, Vučić je najavio otvaranje još dvije fabrike u Nišu do kraja godine, kao i ubrzanje radova na pruzi Beograd–Niš, te planove za njeno produženje do Brestovca i granice sa Sjevernom Makedonijom.

Istakao je kako će Niš postati centar juga, istoka i centralne Srbije.

- Samo za infrastrukturne projekte iz budžeta izdvajamo više od 7,4 posto – dodao je Vučić.

Poručio je da je to iznos koji, kako tvrdi, ne izdvaja nijedna druga zemlja u Evropi.