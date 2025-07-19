Roditelji u Omišu zgroženi: Sunčala se u toplesu na plaži punoj djece

Velika plaža u Omišu, jedna od najposjećenijih u Dalmaciji, bila je poprište prizora koji je izazvao negodovanje brojnih roditelja.

Usred dana, dok su se brojna djeca igrala u plićaku, jedna strana turistkinja odlučila je skinuti gornji dio kupaćeg kostima i bez imalo srama prošetati plažom u toplesu.

"Ovo je javna plaža, puna djece svih uzrasta. Nije mi jasno kako netko može misliti da je ovakvo ponašanje primjereno", kazala je jedna majka koja je sa porodicom došla uživati na moru.

Mnogi su roditelji odmah počeli komentarisati situaciju, a neki su se žalili i spasiocima, no s obzirom na to da zakonska regulativa o toplesu na javnim plažama nije jasno definisana, reagovati nisu mogli.

Ovo nije prvi put da se na jadranskim plažama pojavljuju slične situacije koje izazivaju podijeljene reakcije.

Dok neki smatraju da je toples na plaži prirodan i normalan, drugi upozoravaju da bi se na plažama koje posjećuje mnogo djece trebala poštovati osnovna pravila pristojnost