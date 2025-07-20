Milatović sazvao hitnu sjednicu zbog eskalacije nasilja na ulicama Crne Gore: Građani moraju imati osjećaj da država stoji iza njih

Crnogorski predsjednik Jakov Milatović oglasio se povodom sinoćnje pucnjave koja se desila u Podgorici u kojoj je ubijen muškarac. Milatović je na X-u govorio o esklaciji nasilja na ulicama.

- Povodom posljednjih događaja, eskalacije nasilja na našim ulicama i sukoba kriminalnih klanova, koji s pravom izazivaju zabrinutost i osjećaj straha među građanima, donio sam odluku da sazovem hitnu sjednicu Savjeta za odbranu i bezbjednost – poručio je Milatović.



