Milatović sazvao hitnu sjednicu zbog eskalacije nasilja na ulicama Crne Gore: Građani moraju imati osjećaj da država stoji iza njih

Crnogorski predsjednik Jakov Milatović oglasio se povodom sinoćnje pucnjave koja se desila u Podgorici u kojoj je ubijen muškarac. Milatović je na X-u govorio o esklaciji nasilja na ulicama.
- Povodom posljednjih događaja, eskalacije nasilja na našim ulicama i sukoba kriminalnih klanova, koji s pravom izazivaju zabrinutost i osjećaj straha među građanima, donio sam odluku da sazovem hitnu sjednicu Savjeta za odbranu i bezbjednost – poručio je Milatović.
Dodao je da će sjednica biti održana u najkraćem zakonom predviđenom roku.
- Pored članova Savjeta - predsjednika Skupštine i predsjednika Vlade, na sjednicu će biti pozvani i predstavnici Vlade u čijoj su nadležnosti resori bezbjednosti, kao i rukovodioci ključnih bezbjednosnih institucija - Uprave policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost – naveo je.
Od nadležnih institucija zatražio je detaljan uvid u trenutno stanje; jasne, odlučne i odmah primjenjive mjere za očuvanje i zaštitu javne bezbjednosti i sigurnosti.
- Građani moraju imati osjećaj da država stoji iza njih-snažno, organizovano i bez oklijevanja. Zbog ozbiljnosti situacije, očekujem prisustvo svih pozvanih članova i učesnika sjednice – zaključio je Milatović.