SOA objavila izvještaj: Među izazovima spominju islamski ekstremizam, radikalnu desnicu, upozoravaju na utjecaj SPC-a

Ozbiljnijeg direktnog ugrožavanja nacionalne sigurnosti niti ustavnog poretka trenutno nema u Hrvatskoj, ali pogoršana sigurnosna situacija na evropskom kontinentu u posljednjih nekoliko godina može imati uticaj i na nacionalnu sigurnost. To je zaključak iz javnog izvještaja Sigurnosno-obavještajne agencije (SOA) za 2024. godinu, koji je objavljen u nedjelju, piše Jutarnji list.

Prema analizi SOA-e, najznačajniji sigurnosni rizici za Hrvatsku su: sajber napadi, potencijalne pojedinačne terorističke prijetnje i ekstremizam, ilegalni prelazak granice te nestabilnost u neposrednom susjedstvu – na zapadnom Balkanu. U izvještaju se navodi da u Hrvatskoj ne djeluju terorističke organizacije i da je opasnost od terorističkih napada i dalje niska. Ipak, ne može se isključiti mogućnost da se samoradikalizirani pojedinci, inspirisani terorističkom propagandom, odluče na nasilni čin.

Posebno rizičnim ocijenjene su mlađe osobe s psihičkim problemima, koje prihvataju ekstremne ideološke stavove i pokazuju sklonost nasilju.

Islamski ekstremizam

Glavni izvor terorističkih prijetnji Evropi ostaje islamski ekstremizam, naročito pojedinci inspirisani džihadističkom propagandom. Među njima je sve više mladih i maloljetnih osoba, uključujući i migrante iz afričkih i azijskih zemalja. U Hrvatskoj postoji nekoliko desetaka pripadnika selefijskog pokreta koji ne zagovaraju nasilje, dok na prostoru zapadnog Balkana ima manji broj sljedbenika džihadističkog selefizma. U proteklim godinama, stotine bivših boraca ISIL-a i drugih terorističkih organizacija iz Sirije i Iraka vratile su se u matične zemlje. Većina je po povratku osuđena na kraće zatvorske kazne i danas se već nalazi na slobodi.

Sigurnost regije dodatno ugrožavaju ekstremno desničarske grupe, iako one nisu dominantna prijetnja.

SOA u izvještaju navodi da se hrvatski državljani koji su se pridružili ISIL-u još uvijek nalaze u kampovima pod kontrolom kurdskih snaga u Siriji, gdje su smješteni članovi porodica boraca ISIL-a. Riječ je uglavnom o ženama koje su se radikalizirale u inostranstvu i otišle na teritoriju koju su kontrolisale terorističke organizacije.

Značajan broj terorističkih napada u EU, bilo da su izvedeni ili spriječeni, povezuje se s osobama koje su posljednjih godina migrirale u Evropu. ISIL je koristio migrantski val kako bi svoje ljude ubacio u EU, predstavljajući ih kao izbjeglice. U hrvatskom društvu ne postoje izraženi ekstremistički pokreti, ali pojedinci i manje grupe s takvim svjetonazorima ipak djeluju.

Paravojno organizovanje

Na ekstremno desnoj sceni i dalje je prisutan trend djelovanja s ciljem ukidanja postojećeg demokratskog ustavnog poretka. Zabilježene su namjere i pokušaji paravojnog organizovanja, vojne obuke i nabavke oružja s ciljem promjene ustavnog poretka Hrvatske.

U januaru 2025. jedan hrvatski državljanin stavljen je na američku listu posebno označenih globalnih terorista kao pripadnik međunarodne mreže nasilnih ekstremnih desničara "Terrorgram Collective", koja se vodi kao teroristička organizacija.

Dio ekstremne desnice promoviše neonacističke ideje i izražava animozitet prema migrantima i stranim radnicima u Hrvatskoj. Iako je opasnost od nasilja ovih grupa niska, postoji mogućnost pojedinačnih incidenata koje mogu izazvati samoradikalizirani pojedinci, navodi se u izvještaju.

Lijevi ekstremisti, zbog malog broja, slabe organizacije i nedostatka podrške u javnosti, ne predstavljaju prijetnju po nacionalnu sigurnost. Velikosrpski ekstremizam, iako prisutan, ima mali broj pristalica u Hrvatskoj.

U Srbiji, tokom antivladinih protesta, u medijima bliskim vlastima sve više se širi narativ o unutrašnjim i vanjskim neprijateljima, s ciljem diskreditovanja studentskih protesta. Hrvatska je u tom kontekstu predstavljena kao "stalni antisrpski faktor" i zemlja koja navodno organizuje studentske proteste i djeluje neprijateljski prema Srbiji.

Prema izvještaju SOA-e, režim Aleksandra Vučića koristi sigurnosni aparat i pod kontrolom ima medije kako bi diskreditovao proteste, plasirajući teze da su ih organizirale hrvatske i druge strane službe s ciljem destabilizacije Srbije i rušenja vlasti. Također se ističu slučajevi protjerivanja hrvatskih državljana iz Srbije.

SOA upozorava i na politički i regionalni uticaj Srpske pravoslavne crkve (SPC), koja uz vjersku ima i političku dimenziju, promovirajući koncept „srpskog sveta“. „Svesrpski sabor“ korišten je za ponovno promoviranje ideje „jedan narod, jedna vjera, jedna država“. U tom kontekstu naglašena je i bliskost s Rusijom, koja svojim djelovanjem nastoji usporiti evroatlantske integracije zemalja Zapadnog Balkana, naročito Srbije, koju Rusija podržava na političkom, diplomatskom, vojnom i obavještajnom nivou.

Rusija jača obavještajno prisustvo

U izvještaju se zaključuje da je Rusija pojačala svoje obavještajno prisustvo u Srbiji, posebno angažovanjem agenata koji su ranije protjerani iz zemalja EU, gdje su djelovali pod diplomatskim pokrićem.

Tokom 2024. zabilježen je i porast sajber napada – ukupno 38, što je sedam više u odnosu na prethodnu godinu. Ovi napadi prvenstveno su bili usmjereni na špijunažu državnih institucija i krađu podataka od značaja za nacionalnu sigurnost. Dvije trećine značajnijih napada u Hrvatskoj pripisane su ruskim državnim hakerskim grupama. Jedan od primjera je ucjenjivački napad grupe Lockbit na informacijski sistem Kliničkog bolničkog centra (KBC), pri čemu su napadači ukrali i zaključali veliku količinu medicinske dokumentacije. Eskalaciju napada spriječila je SOA, a podaci su vraćeni KBC-u.