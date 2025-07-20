Šćepanović: U Crnoj Gori djeluje 11 kriminalnih grupa, dvije imaju više od 300 članova

Vršilac dužnosti direktora Uprave policije (UP) Lazar Šćepanović izjavio je da je policija pravovremeno blokirala grad i izuzela određene dokaze nakon pucnjave u lokalu „Taormina“ u Podgorici, u kojoj je sinoć, desetak minuta prije ponoći, ubijen Ivan Milačić.

Šćepanović je naveo da u ovom trenutku ne može otkrivati više detalja, ali je podsjetio da je ubijeni 2020. godine bio uhapšen zbog sumnje u stvaranje kriminalne organizacije.

– Podsjetit ću vas da je lice koje je stradalo bilo procesuirano i obuhvaćeno optužnicom Specijalnog državnog tužilaštva zbog stvaranja kriminalne organizacije. Epilog tog postupka je oslobađajuća presuda po toj tački optužnice, dok je za drugo krivično djelo bio osuđen, ali nije u potpunosti izdržao kaznu – rekao je Šćepanović.

Situacija se komplikuje

Govoreći o nizu ubistava u Podgorici, on je ocijenio da je „inicijalna kapisla“ za posljednja dva slučaja došla iz Španije, nakon ubistva crnogorskog državljanina, iako, kako je rekao, još nema zvaničnog obavještenja o tom događaju.

Istakao je da u Crnoj Gori trenutno djeluje 11 kriminalnih grupa, od kojih dvije najveće broje više od 300 članova.

– Stojim pred crnogorskom javnošću i kada se bezbjednosna situacija komplikuje. Nadam se da ćemo rasvijetliti i ovo krivično djelo – poručio je Šćepanović.

Naglasio je da će službenici Uprave policije nastaviti s radom na razbijanju organizovanih kriminalnih grupa, dodajući da se slični problemi javljaju i u državama članicama EU.

– Uzimajući u obzir drskost počinilaca, možemo reći da je prava sreća što nije bilo slučajnih žrtava – dodao je.

Šćepanović je istakao da UP nije sama u sistemu, te da očekuje punu podršku državnih institucija i međunarodnih partnera.

– Kao direktor Uprave policije, u potpunosti razumijem zabrinutost građana i izražavam odlučnost u borbi protiv svih oblika kriminala. Dva teška krivična djela izvršena u kratkom periodu neće nas spriječiti da nastavimo sa rasvjetljavanjem i neutralizacijom najopasnijih kriminalnih mreža – rekao je.

Dodao je da Uprava policije nije obmanjivala javnost, te da u trenutku slanja prvog saopštenja nije bilo poznato da je jedna prolaznica lakše povrijeđena u pucnjavi.

– Nepoznata osoba je, deset minuta prije ponoći, lišila života I.M. (32), koji je sjedio za stolom sa prijateljima. U napadu je jedno lice zadobilo povrede i nalazi se u Kliničkom centru Crne Gore, van životne opasnosti. Još jedno lice, koje nije bilo na direktnoj putanji projektila, zadobilo je lakše povrede, najvjerovatnije okrznuće, i zbrinuto je na licu mjesta – rekao je on.

Potraga za počiniocem

Dodao je da su službenici UP odmah uspostavili blokadu grada i preduzeli sve potrebne potražne radnje, uključujući i angažovanje elitnih jedinica u potrazi za počiniocem.

– U ovoj fazi ne možemo otkrivati više detalja jer su oni važni za dokazni postupak. Javnost će biti blagovremeno informisana – kazao je Šćepanović.

Govoreći o slučaju ubistva Igora Nedovića 16. jula ispred porodične kuće, Šćepanović je rekao da su odmah preduzete sve mjere, te da su dokazi nedvosmisleno ukazali na osnovanu sumnju da je Arjan Rečković (23) počinio ubistvo.

– Ovo lice je i 17. maja ove godine, u naselju City kvart, upotrijebilo vatreno oružje i teško povrijedilo I.N. Policija je tada uspjela da prikupi dokaze i identifikuje i izvršioca i saučesnika, koji se sada kriju i imaju snažnu podršku – rekao je.

Istakao je da su uloženi veliki napori da se Rečković locira, te da je naložio pojačani angažman na svim nivoima.

– Do sada smo rasvijetlili 15 pokušaja ubistva i pet ubistava, a u šest navrata spriječili smo izvršenje teških krivičnih djela protiv života i tijela – kazao je Šćepanović.

Dodao je da je UP jedan od ključnih aktera u sistemu bezbjednosti, ali da ne može preuzeti potpunu odgovornost za sve.

– Posebno ukazujem na lošu kaznenu politiku i kašnjenje u donošenju presuda. Nerijetko se dešava da upravo ta lica, koja nijesu procesuirana na vrijeme, budu mete ili izvršioci krivičnih djela – rekao je.

Nisu efikasni

Šćepanović je naglasio da očekuje bolju međuinstitucionalnu i međunarodnu saradnju, posebno uključivanje pravosuđa, kako bi se adekvatno odgovorilo na postojeće bezbjednosne prijetnje.

– Nažalost, neke institucije nisu jednako efikasne kao Uprava policije – dodao je.

Naveo je i da se sprovode sveobuhvatne policijsko-tužilačke aktivnosti, te izrazio nadu da će i najnoviji slučajevi biti uskoro rasvijetljeni.

– Kriminalnim grupama jasno je poručeno da smanje kretanje, jer su potencijalne mete rivalskih klanova, naročito lica protiv kojih sud nije donio prvostepenu presudu u zakonskom roku. Njihov glavni cilj je eliminacija suparnika – istakao je Šćepanović.

Na kraju je dodao da se najmanje 70 osoba trenutno nalazi na slobodi jer sudovi u zakonskom roku od tri godine nisu donijeli ni prvostepenu presudu.