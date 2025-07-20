Potonuo gliser u Neretvi: Pronađeno tijelo, za drugom osobom se traga

Policijska stanica Metković zaprimila je dojavu o nestanku dvije muške osobe, državljana Hrvatske, starosti 35 i 48 godina, nakon čega je pronađeno jedno tijelo, a za drugom osobom se i dalje traga.

Odmah nakon prijave, na teren su upućene sve nadležne službe, uključujući pripadnike temeljne i pomorske policije s plovilima, ronioce Interventne jedinice policije Policijske uprave dubrovačko-neretvanske, vatrogasce, članove Ronilačkog kluba Delta, Lučku kapetaniju i Gorsku službu spašavanja.

Nestanak je prijavljen nakon što je u ušću rijeke Neretve pronađen gotovo potpuno potonuo gliser, koji je, kako je utvrđeno, u vlasništvu jedne od nestalih osoba.

Uslijedila je detaljna potraga riječnim koritom, tokom koje je pronađeno tijelo jedne preminule muške osobe, dok se za drugom osobom i dalje intenzivno traga.

Potraga se odvija na vodi i pod vodom, a u akciju su uključeni i ronioci Javne vatrogasne jedinice (JVP) Metković, članovi Ronilačkog kluba Delta Metković i pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kula Norinska, koji pretražuju područje čamcem.

