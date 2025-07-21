Avion pao u deltu Dunava: Dvije osobe poginule, među njima i pilot

Mali avion srušio se sinoć u delti Dunava, na području općine Žurilovka u Rumuniji. Dvije osobe, među kojima je i pilot Mihailo Pojoga, poginule su na mjestu nesreće. Prema navodima medija, Mihailo je svega nekoliko sati prije tragedije preživio nesreću s drugim avionom.

Mihailo Pojoga i njegov kolega Kristi Ivanov poginuli su oko 19:20 sati, kada se manji avion u kojem su se nalazili srušio iz za sada nepoznatih razloga u delti Dunava, u oblasti Gura Portiteti.

– Spasilački helikopter brzo je stigao na mjesto nesreće, ali medicinski tim, nažalost, nije mogao ništa učiniti za Mihaila i njegovog kolegu – izjavio je Daniel Nastase, portparol Hitne pomoći.

Zanimljivo je da je Mihailo samo nekoliko sati ranije letio drugim avionom u kojem je bio i njegov 18-godišnji sin. Prilikom slijetanja na nasipu, avion se prevrnuo, ali su Mihailo i njegov sin prošli bez povreda. Budući da su uspjeli sami izaći iz letjelice i nisu imali vidljive povrede, pomoć nije ni pozvana. Tek naknadno je došlo do saznanja o toj prvoj nesreći.

– Prema informacijama koje imam do sada, u istoj oblasti dogodio se još jedan incident – drugi mali avion se prevrnuo pri slijetanju, bez žrtava – izjavio je Eugen Ion, načelnik općine Žurilovka.

Ion je dodao da se avion koji je pao zapravo došao po Mihaila, kako bi ga pokupio sa mjesta prethodne nezgode.

– Prema nezvaničnim informacijama, ne znam ništa službeno, pilot je tada pozvao poznanike i kolege, pa je došao drugi avion da ih preuzme – rekao je Ion.

Ispostavit će se da su dva aviona krenula po Mihaila i njegovog sina. Prvi, iz Braile, kojim je upravljao Albert Malaksa, preuzeo je 18-godišnjaka i sigurno sletio. Drugi, kojim je upravljao Kristi Ivanov, a u kojem je bio Mihailo – srušio se.

Prema pisanju rumunjskih medija, avion je pripadao firmi Moa Vio, koja uvozi dijelove za letjelice iz Italije i sklapa ih na aerodromu u okrugu Tulcea. Istraga treba utvrditi što je uzrokovalo pad letjelice.