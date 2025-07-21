RATNI ZLOČINAC

U Nikšiću pomen zločincu Draži Mihailoviću: Prisustvovali sveštenici SPC i crnogorski političari

Vođi kvislinških formacija u Drugom svjetskom ratu služen pomen u hramu Svetog Vasilija Ostroškog

Liturgiju su služili mitropolit Metodije Ostojić i episkop Pajsije Đerković. Screenshot

I. H.

21.7.2025

U hramu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću u četvrtak je služen pomen Dragoljubu Draži Mihailoviću, vođi četničkog pokreta i osuđenom ratnom zločincu iz perioda Drugog svjetskog rata.

Sporna služba održana je na kraju liturgije posvećene ruskoj carskoj porodici Romanov, a predvodili su je mitropolit crnogorsko-primorski Srpske pravoslavne crkve Metodije Ostojić i episkop buenosajreski i južno-centralnoamerički Pajsije Đerković.

Ono što je izazvalo dodatne reakcije u javnosti jeste prisustvo visokih političkih zvaničnika, predsjednika Opštine Nikšić Marka Kovačevića i potpredsjednika Vlade Crne Gore Budimira Aleksića.



# DRAŽA MIHAILOVIĆ
# ČETNIČKI POKRET
# NIKŠIĆ
