U Nikšiću pomen zločincu Draži Mihailoviću: Prisustvovali sveštenici SPC i crnogorski političari

U hramu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću u četvrtak je služen pomen Dragoljubu Draži Mihailoviću, vođi četničkog pokreta i osuđenom ratnom zločincu iz perioda Drugog svjetskog rata.

Sporna služba održana je na kraju liturgije posvećene ruskoj carskoj porodici Romanov, a predvodili su je mitropolit crnogorsko-primorski Srpske pravoslavne crkve Metodije Ostojić i episkop buenosajreski i južno-centralnoamerički Pajsije Đerković.

Ono što je izazvalo dodatne reakcije u javnosti jeste prisustvo visokih političkih zvaničnika, predsjednika Opštine Nikšić Marka Kovačevića i potpredsjednika Vlade Crne Gore Budimira Aleksića.







