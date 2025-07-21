Predsjednik Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj dobio prijetnje: "Sljedeći put ćemo te gađati nečim tvrđim"

Borisu Miloševiću, potpredsjedniku Srpske demokratske stranke (SDS) i predsjedniku Srpskog narodnog vijeća (SNV) u Hrvatskoj, stiglo je prijeteće pismo koje je u cijelosti objavio na svom Facebook profilu.

- Jutros stiglo na stol. Neko se ohrabrio i potrudio da stavi prijetnje i govor mržnje na papir i pošalje poštom - napisao je Milošević.

U pismu se Milošević naziva "četnikom", a uz njega se spominju i imena Milorada Pupovca, Dejana Jovića, Tvrtka Jakovine, Siniše Tatalovića, Borka Vukobratovića, Slobodana Uzelca, Dragane Jeckov i Anje Šimprage. Sadržaj pisma obiluje uvredama i govorom mržnje na nacionalnoj osnovi.

Autor pisma, koji se potpisuje kao "hrvatski branitelj", između ostalog piše: "Ti si sad jedan od četničkih voždova u Hrvatskoj, a i u srpskom svetu."