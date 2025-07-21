Predsjednik Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj dobio prijetnje: "Sljedeći put ćemo te gađati nečim tvrđim"

Boris Milošević. Facebook/Igor Soban/PIXSELL

M. Až.

21.7.2025

Borisu Miloševiću, potpredsjedniku Srpske demokratske stranke (SDS) i predsjedniku Srpskog narodnog vijeća (SNV) u Hrvatskoj, stiglo je prijeteće pismo koje je u cijelosti objavio na svom Facebook profilu.

- Jutros stiglo na stol. Neko se ohrabrio i potrudio da stavi prijetnje i govor mržnje na papir i pošalje poštom - napisao je Milošević.

U pismu se Milošević naziva "četnikom", a uz njega se spominju i imena Milorada Pupovca, Dejana Jovića, Tvrtka Jakovine, Siniše Tatalovića, Borka Vukobratovića, Slobodana Uzelca, Dragane Jeckov i Anje Šimprage. Sadržaj pisma obiluje uvredama i govorom mržnje na nacionalnoj osnovi.

Autor pisma, koji se potpisuje kao "hrvatski branitelj", između ostalog piše: "Ti si sad jedan od četničkih voždova u Hrvatskoj, a i u srpskom svetu."

Pismo koje je primio Milošević. Facebook

Miloševićevo prisustvo komemoraciji u Jadovnu posebno je kritikovano, uz tvrdnje da je tamo govorio u "skladu sa srpskim lažima". U pismu stoji i: "Nedavno ste se okupili u Jadovnom, uz prisustvo par domaćih izdajnika, da obilježite ubistva 40.000 Srba u NDH. Možda ne znaš, ubijeno ih je 400.000 kao i u Jasenovcu 1.400.000, i još toliko u drugim dijelovima NDH."

Autor se potom osvrće na finansijsku podršku skupu u Jadovnu: "Nisi se sjetio zahvaliti hrvatskoj vladi koja vam je finansirala (s 8.400 eura) održavanje tog četničkog, odnosno protuhrvatskog skupa."

U pismu se navodi i: "Zahvaljujući ZDS-u je**li smo vam mater, počevši s Bljeskom i završili s Olujom, nakon koje je uslijedila poznata četnička bežanija."

Pismo završava potpisom "hrvatski branitelj", uz poruku: "I uz najljepši hrvatski pozdrav: Za dom – spremni."

