Pronađeno tijelo 35-godišnjaka za kojim se tragalo nakon havarije u Neretvi

Pronađeno je tijelo 35-godišnjaka za kojim se od nedjelje popodne tragalo nakon havarije brodice u rijeci Neretvi, u kojoj je stradao i 48-godišnjak, neslužbeno se saznaje iz policije.

Tijelo je, saznaje se, pronađeno na lokaciji petsto metara uzvodno od ušća rijeke Neretve.

Dojavu o potonuću brodice u rijeci Neretvi između Metkovića i Kule Norinske policija je zaprimila u nedjelju oko 12 sati. U popodnevnim satima u rijeci je pronađen smrtno stradali 48-godišnjak, a za nestalim 35-godišnjakom je pokrenuta potraga, prenosi Hina.

Na teren su odmah upućene sve žurne službe, odnosno temeljna i pomorska policija s plovilima te ronioci Interventne jedinice policije PU dubrovačko-neretvanske, vatrogasci, djelatnici Ronilačkog kluba Delta, Lučke kapetanije i HGSS-a.