Svijetom kruži jeziva priča iz Zagreba: Umrla, a niko to nije primijetio 35 godina

Društvenim mrežama i "true crime" portalima posljednjih dana širi se priča koja zvuči kao scenario za mračan film.

Žena iz Zagreba preminula je u svom malom stanu, a da niko nije ni posumnjao da je nestala – čitavih 35 godina, prenosi Slobodna Dalmacija.

Na Instagramu, TikToku i portalima kao što je britanski Unilad, proširila se vijest o Hedvigi Golik, penzionerki iz bivše Jugoslavije, čiji je leš pronađen 2008. godine, i to u stanu koji je sve to vrijeme bio – zaključan.

Pronađena pred televizorom

U trenutku kad su zagrebačke vlasti pokušale da dodijele navodno napušten stan, u njemu su otkrile prizor koji niko nije mogao da očekuje. U naslonjaču, pred starim televizorom, sjedila je mumificirana žena – Hedviga – sa šoljicom čaja pored sebe. Vrijeme je stalo. Prašina je prekrila sve predmete, a prostor je ostao netaknut, kao zamrznut u 1960-im godinama.

Njeno tijelo nije trulilo jer je stan bio savršeno zatvoren – bez strujanja vazduha, bez vlage, bez mirisa. Hedviga je nestala iz života svojih komšija, bez ijednog traga, bez ijednog pitanja. Niko je nije tražio.

Posljednji put viđena – šezdesetih

Hedviga Golik je, prema izvještajima, posljednji put viđena 1966. godine. Nije imala porodicu ni prijatelje koji bi prijavili njen nestanak. Ljudi iz zgrade pretpostavili su da se jednostavno preselila. Nestala je tiho, bez uzbune.

Tek 2008. godine, tokom administrativnih radova oko etažiranja zgrade u zagrebačkom naselju Medveščak, komšije su konačno nasilno otvorile vrata njenog stana. I tada je otkrivena – 35 godina nakon smrti.