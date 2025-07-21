Snažno nevrijeme pogodilo Sloveniju, stiglo i do Hrvatske: Vjetar kidao krovove i rušio drveće

Šteta je zabilježena u više regija. Pogođena je i Ljubljana. Vjetar je kidao krovove i rušio drveće.

Snažno nevrijeme praćeno olujnim vjetrom, pljuskovima i gradom pogodilo je zapadnu i centralnu Sloveniju, a posljedica toga je da je hiljade domaćinstava ostalo bez struje.

Oluja se potom nastavila kretati prema istoku zemlje i granici s Hrvatskom, gdje su meteorolozi također izdali upozorenja.

Čupanje stabala, oštećeni objekti

Nevrijeme je najprije zahvatilo Bovec i Kobarid, a zatim se pomjerilo prema Kranju, Kamniku i Ljubljani. U Horjulu, vjetar je odnio krov sa starije kuće, dok su u Ljubljani jake udarne ćelije lomile grane i oštetile poslovne objekte.

Na putevima širom zemlje saobraćaj je otežan zbog oborenih stabala – posebno na auto-putevima prema Dolenjskoj i Primorskoj, te na južnoj i zapadnoj ljubljanskoj obilaznici. Vozači su pozvani na krajnji oprez i prilagođavanje vožnje uslovima na putu.

Više od 6.000 ljudi ostalo je bez struje. Elektro Ljubljana je potvrdila da su bez električne energije ostali korisnici u Horjulu, Polhovom Gradecu, Domžalama, Litiji i Grosuplju, dok se olujni sistem kreće prema Štajerskoj.

Agencija za životnu sredinu Slovenije (ARSO) izdala je narandžasto upozorenje za veći dio zemlje zbog potencijalno opasnih vremenskih pojava, uključujući i mogućnost bujičnih poplava.

Crni oblaci u Hrvatskoj

Kako javljaju iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Hrvatske (DHMZ), izraženo grmljavinsko nevrijeme prešlo je granicu i krenulo prema i sjevernoj Hrvatskoj, uključujući i Zagreb, Varaždin i Međimurje.

U Zagrebu su viđeni golemi crni oblaci, a jaki udari vjetra natjerali su ljude da se razbježe sa Cvjetnog trga. U nekim kvartovima srušena su stabla – jedno je palo preko klupe u dječjem parkiću, a vatrogasci su izašli na teren da saniraju štetu.

Najopasniji period očekivao se u večernjim satima, ali prema posljednjim radarima, izgleda da se najjači talas premješta dalje od glavnog grada.

Očekuju se obilna kiša, grmljavina, jak i olujan vjetar te moguća pojava leda.