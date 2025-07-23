Velika Britanija uvela sankcije Škaljarskom i Kavačkom klanu

Velika Britanija je uvela sankcije Škaljarskom i Kavačkom klanu, kao i većem broju članova ovih crnogorskih kriminalnih grupa, te osobama za koje se tvrdi da pomažu ili sarađuju s kriminalnim organizacijama s drugih područja, saopćeno je iz Ambasade Velike Britanije u Podgorici.

Novi režim sankcija

Prema navodima, Ujedinjeno Kraljevstvo uvodi sankcije za 25 ključnih pojedinaca i entiteta iz mreža krijumčarenja ljudi koje podstiču neregularne migracije prema Velikoj Britaniji.

- Sankcije stupaju na snagu odmah. Ovo je novi, prvi takve vrste u svijetu, režim sankcija usmjeren na neregularne migracije i organizovani imigracioni kriminal. Ova akcija predstavlja najnoviji korak u kampanji britanske vlade za zaštitu svojih granica i smanjenje neregularnih migracija - istaknuto je u saopćenju.

Među sankcioniranima su i sjevernoafričke bande koje djeluju na Balkanu, kao i kriminalci koji predvode krijumčarenje ljudi povezano s Irakom.

- Sankcije ciljaju pojedince i entitete uključene u krijumčarenje ljudi i podsticanje neregularnih migracija prema Ujedinjenom Kraljevstvu – od dobavljača čamaca u Aziji, preko neformalnih prenosilaca novca na Bliskom istoku, do vođa kriminalnih grupa s Balkana i iz Sjeverne Afrike - navodi se u saopćenju.

Udar na protok novca

Naglašava se da sankcije mogu poremetiti protok novca i opreme – uključujući zamrzavanje imovine, bankovnih računa i druge aktive – koji omogućavaju djelovanje organizovanim kriminalnim grupama. Također se navodi da su današnji koraci prvi doneseni u okviru novog Globalnog režima sankcija za neregularne migracije Ujedinjenog Kraljevstva.

- Sankcije su uvedene i protiv kineske kompanije koja je na internet platformi oglašavala čamce namijenjene upravo za krijumčarenje ljudi. Ti čamci su isti oni koje koriste kriminalne grupe za prijevoz migranata preko La Manchea, često uz veliki rizik - saopćili su iz britanske ambasade.

Zaključeno je da su svi sankcionirani javno imenovani i da im je zabranjeno poslovanje s britanskim finansijskim sistemom, čime se dodatno otežava njihovo djelovanje.